Потребность в прожиточном пособии возросла более чем на треть

За первую половину текущего года в Таллинне число ходатайств о получении прожиточного пособия возросло в сравнении с тем же периодом 2022 года примерно на 31%. Потребность в помощи участилась, возросли и суммы пособий.
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, удорожание жизни серьезно повлияло на уровень благосостояния семей, о чем свидетельствует число ходатайств и сумма выплаченных пособий. «Прожиточное пособие – это важная помощь для людей, живущих на грани абсолютной бедности, которая позволяет сохранить жилье и закрыть базовые жизненные нужды, – сказала Бешкина. – О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что в течение всего прошлого года прожиточное пособие получили 11 000 семей на общую сумму 15 млн евро, тогда как в этом году по данным на конец июля эта субсидия была выплачена уже примерно 6000 семей на общую сумму 11,3 млн евро».
Статистика показывает, что количество ходатайств о прожиточном пособии в сравнении с тем же периодом прошлого года возросло примерно на 31%. Тогда как за весь прошлый год было представлено в общей сложности 16 000 заявлений, в этом году их поступило уже 21 000. В то же время на 20% сократилось количество семей и членов семей, получивших пособие.
«Приведенные данные показывают, что, хотя число нуждающихся в помощи семей в этом году при сопоставлении полугодий сократилось, степень их потребности в помощи возросла – помощь необходима чаще и суммы пособий возросли. Средняя величина пособия на одну семью в первом полугодии возросла с 856 евро до 1754 евро, что почти на 900 евро больше, нежели в прошлом году. Возросло также необходимое число получений пособия на семью: если в прошлом году семьям требовалась поддержка два раза за тот же период, то в этом году – уже около четырех раз», – сказала Бешкина.
Вице-мэр подчеркнула, что всеобщий рост цен оказывается наиболее ощутимым как раз для получателей прожиточного пособия и семей, живущих на грани бедности, у которых нет сбережений и возможности оптимизировать расходы. «Государство прошлым летом повысило предел прожиточного минимума до 200 евро, однако с учетом нынешнего экономического положения эту сумму следовало бы пересмотреть. Минимальная продуктовая корзина, согласно данным департамента статистики, обходится в 128 евро в месяц, что на 20% больше, чем в прошлом году. При этом на остальные повседневные расходы в пределах прожиточного минимума остается 72 евро в месяц. Этой суммы должно хватить на покупку хозяйственных принадлежностей, лекарств, одежды, товаров первой необходимости, оплату услуг связи и транспорта, – пояснила Бешкина. – Поэтому Таллинн снова обратился в социальную комиссию Рийгикогу с предложением проанализировать и оценить размер прожиточного минимума в 2024 году, чтобы положение нуждающихся еще больше не усугубилось».
Помимо прожиточного пособия Таллинн в первой половине этого года выплатил пособие, зависящее от дохода, в объеме около 600 000 евро примерно 4000 семей – это на 8% (41 000 евро) больше, чем в тот же период прошлого года. Число получающих пособие семей возросло на 6% (на 215 семей больше, чем за тот же период 2022 года).