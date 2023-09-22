Потребность в прожиточном пособии возросла более чем на треть

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, удорожание жизни серьезно повлияло на уровень благосостояния семей, о чем свидетельствует число ходатайств и сумма выплаченных пособий. «Прожиточное пособие – это важная помощь для людей, живущих на грани абсолютной бедности, которая позволяет сохранить жилье и закрыть базовые жизненные нужды, – сказала Бешкина. – О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что в течение всего прошлого года прожиточное пособие получили 11 000 семей на общую сумму 15 млн евро, тогда как в этом году по данным на конец июля эта субсидия была выплачена уже примерно 6000 семей на общую сумму 11,3 млн евро».

Статистика показывает, что количество ходатайств о прожиточном пособии в сравнении с тем же периодом прошлого года возросло примерно на 31%. Тогда как за весь прошлый год было представлено в общей сложности 16 000 заявлений, в этом году их поступило уже 21 000. В то же время на 20% сократилось количество семей и членов семей, получивших пособие.