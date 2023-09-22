Пропавшую в четверг Галину нашли в лесу

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 77-летней Галины, которая в четверг, 21 сентября, около пяти часов вечера покинула дом по уходу в Ляэне-Вирумаа в волости Виру-Нигула в поселке Азери и и не вернулась. Вчера днем ее удалось найти живой и здоровой. В поисках пропавшей принимала участие и собака помощника полицейского.
Местонахождение Галины удалось установить благодаря имевшемуся при ней мобильному телефону, и, к счастью, с дамой все было в порядке. После медицинского осмотра медиками скорой помощи ее доставили обратно в дом по уходу.
После успешных поисков Раквереское отделение полиции сообщило в своих социальных сетях, что одним из помощников, участвовавших в поисках, была маленькая собачка Сисси, которая пришла вместе с помощником полицейского.