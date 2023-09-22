Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую 77-летнюю Галину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 77-летней Галины, которая вчера, 21 сентября, около пяти часов вечера покинула дом по уходу в Ляэне-Вирумаа в волости Виру-Нигула в поселке Азери и до сих пор не вернулась.