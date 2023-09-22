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Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую 77-летнюю Галину

rus.postimees.ee
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Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 77-летней Галины, которая вчера, 21 сентября, около пяти часов вечера покинула дом по уходу в Ляэне-Вирумаа в волости Виру-Нигула в поселке Азери и до сих пор не вернулась.

Галина была в красном свитере, с белым полиэтиленовым пакетом в руках и в тапочках. У Галины короткие седые волосы.

Полиция прочесала окрестности дома по уходу и места, связанные с позиционированием телефона, но пропавшую пока найти не удалось.

Всех, кто видел Галину, полиция просит сообщить об этом по номеру 112. 

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