Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую 77-летнюю Галину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 77-летней Галины, которая вчера, 21 сентября, около пяти часов вечера покинула дом по уходу в Ляэне-Вирумаа в волости Виру-Нигула в поселке Азери и до сих пор не вернулась.
Галина была в красном свитере, с белым полиэтиленовым пакетом в руках и в тапочках. У Галины короткие седые волосы.
Полиция прочесала окрестности дома по уходу и места, связанные с позиционированием телефона, но пропавшую пока найти не удалось.
Всех, кто видел Галину, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.