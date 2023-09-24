«Я говорил с митрополитом Евгением, который участвовал в заседании Совета церквей, на котором обсуждались поправки к Закону о семье. И абсолютно все конфессии, абсолютно все, единогласно выступили против», – сказал в передаче «Своя правда» священник Эстонской православной церкви Московского Патриархата Григорий Борисов.
Православный священник: абсолютно все конфессии выступили против легализации однополых браков в Эстонии
По его словам, все церкви против однополых браков: «Я бы даже уточнил, не браков, а союзов, поскольку брак – это союз мужчины и женщины. И все церкви выступили против однополых союзов, усыновления и пропаганды в школах. Причем, по словам митрополита Евгения, эстонские методисты даже вышли из своей глобальной организации по причине того, что у них внутри церкви возникли противоречия в данном вопросе».
Он добавил, что общецерковное учение в этой теме совершенно однозначно и однополые браки воспринимаются конфессиями, как серьезный грех.
Церковь однополые браки не принимает, а что думает о ситуации гражданское общество? Об этом и многом другом жарко спорили герои и эксперты нового выпуска передачи «Своя правда», который выйдет в эфир на канале ETV+ понедельник, 25 сентября, в 20:30. Ведущая – Елена Соломина.