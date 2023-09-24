Православный священник: абсолютно все конфессии выступили против легализации однополых браков в Эстонии

По его словам, все церкви против однополых браков: «Я бы даже уточнил, не браков, а союзов, поскольку брак – это союз мужчины и женщины. И все церкви выступили против однополых союзов, усыновления и пропаганды в школах. Причем, по словам митрополита Евгения, эстонские методисты даже вышли из своей глобальной организации по причине того, что у них внутри церкви возникли противоречия в данном вопросе».