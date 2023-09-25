Эдуард Одинец: в вопросе однополых браков мы должны смотреть не на церковь

«Мне кажется, что мы очень много внимания уделяем церкви в вопросе легализации однополых браков, – сказал в передаче «Своя правда» депутат парламента от Социал-демократической партии Эдуард Одинец. – В Эстонии церковь отделена от государства, и в этом вопросе мы должны смотреть не на церковь, а на то, какие права и обязанности обеспечивают наши законы».