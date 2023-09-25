Эдуард Одинец: в вопросе однополых браков мы должны смотреть не на церковь

«Мне кажется, что мы очень много внимания уделяем церкви в вопросе легализации однополых браков, – сказал в передаче «Своя правда» депутат парламента от Социал-демократической партии Эдуард Одинец. – В Эстонии церковь отделена от государства, и в этом вопросе мы должны смотреть не на церковь, а на то, какие права и обязанности обеспечивают наши законы».
Объясняя свое отношение к противостоянию со стороны церкви, Одинец сказал, что никто и никому не может запретить называть себя христианином, чувствовать себя христианином и верить в бога, независимо от ориентации и того, что считают священники.
Обсуждение поправок к Закону о семье, легализовавшие однополые браки, вызвали жаркую дискуссию в студии передачи «Своя правда», новый выпуск которой выйдет в эфир в понедельник, 25 сентября, в 20:30 на канале ETV+. О том, смогли ли геи, священники и политики до чего-то договориться, вы узнаете, посмотрев выпуск под названием «Семья в законе». Ведущая – Елена Соломина.