Жителю Эстонии стало плохо во время работы: спасти его жизнь не удалось

Вчера, 21 сентября, в 19:40 в центр тревоги сообщили, что в деревне Турва в волости Вильянди 70-летний мужчина, занимавшийся лесозаготовительными работами, потерял сознание и упал.
Потребовалось время, чтобы установить местонахождение человека, которому стало плохо. До прибытия спасателей привести его в чувство пытался коллега.
Спасатели смогли продвинуться в глубь леса на 400 метров на квадроцикле, затем прошли 300 метров пешком. В 20:24 спасатели приступили к реанимации и на квадроцикле доставили пациента до медиков и их оборудования.
Сотрудники скорой помощи реанимировали человека до 21:39, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.