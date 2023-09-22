Жителю Эстонии стало плохо во время работы: спасти его жизнь не удалось

Потребовалось время, чтобы установить местонахождение человека, которому стало плохо. До прибытия спасателей привести его в чувство пытался коллега.

Спасатели смогли продвинуться в глубь леса на 400 метров на квадроцикле, затем прошли 300 метров пешком. В 20:24 спасатели приступили к реанимации и на квадроцикле доставили пациента до медиков и их оборудования.