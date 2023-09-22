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Фото ⟩ Посетитель магазина Maxima шокирован: как такое можно продавать, пусть даже и по скидке?

София Солдатенко
, репортер
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Фото: Margus Ansu

Посетитель магазина Maxima обнаружил в продаже продукт, который может представлять опасность для здоровья человека. После запроса редакции Rus.Postimees не соответствующий нормам товар, который продавался по скидке, был изъят из продажи. Представительница магазина заявила, что продукт попал в продажу по ошибке работников. 

Участник группы в Facebook «Ищу совета» пожаловался на зеленый картофель, который в одном из магазинов Maxima продают по скидке.

«Рекомендуется ли Продовольственным департаментом к употреблению в пищу позеленевший от попадания прямого света и высокой температуры хранения картофель? Считается ли такой картофель предположительно опасным для здоровья или возможно повышенное содержание соланина не влияет на качество и безопасность данного продукта? Используется ли зеленый картофель в столовой Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Эстонии?» - задается он вопросами в своем посте.

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