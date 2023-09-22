Посетитель магазина Maxima обнаружил в продаже продукт, который может представлять опасность для здоровья человека. После запроса редакции Rus.Postimees не соответствующий нормам товар, который продавался по скидке, был изъят из продажи. Представительница магазина заявила, что продукт попал в продажу по ошибке работников.
Для подписчиков
Фото ⟩ Посетитель магазина Maxima шокирован: как такое можно продавать, пусть даже и по скидке?
Участник группы в Facebook «Ищу совета» пожаловался на зеленый картофель, который в одном из магазинов Maxima продают по скидке.