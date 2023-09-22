Фото ⟩ Посетитель магазина Maxima шокирован: как такое можно продавать, пусть даже и по скидке?

Участник группы в Facebook «Ищу совета» пожаловался на зеленый картофель, который в одном из магазинов Maxima продают по скидке.

«Рекомендуется ли Продовольственным департаментом к употреблению в пищу позеленевший от попадания прямого света и высокой температуры хранения картофель? Считается ли такой картофель предположительно опасным для здоровья или возможно повышенное содержание соланина не влияет на качество и безопасность данного продукта? Используется ли зеленый картофель в столовой Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Эстонии?» - задается он вопросами в своем посте.