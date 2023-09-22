В России ничего не остается незамеченным: предавшая Путина олимпийская чемпионка сделала следующий шаг

Исинбаева, завершившая карьеру в 2013 году, долгое время была одним из лиц России. Она поддерживала Путина в его предвыборных кампаниях как в 2012, так и в 2018 году. Исинбаева также связана с российской армией, так как много лет тренировалась в армейском клубе ЦСКА. В 2015 году министр обороны России Сергей Шойгу присвоил ей звание майора.

Этим летом двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сделала неожиданное заявление, которое в России сочли предательством.

«В России, как и везде в Европе, спортсмены состоят в спортивных клубах. До 2018 года я представлял спортивный клуб ЦСКА и заслужила высокие награды и звания. Эти титулы, о которых сейчас говорю, носят лишь символический характер. Я никогда не была военнослужащей Вооружённых Сил России. Я никогда не была депутатом Госдумы и никогда не принадлежала ни к какой партии», - заявила Исинбаева.

Теперь 41-летняя бывшая спортсменка решила удалить свою фотографию с Путиным из социальных сетей. Она была сделана в 2017 году и говорила о том, что Исинбаева поддерживает Путина на президентских выборах.