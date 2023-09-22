Исследование ⟩ Работников больше не устраивает зарплата ниже 2200 евро

Опрос более 10 000 респондентов показал, что 37% работников удовлетворены своей основной зарплатой, а число недовольных основной зарплатой точно такое же. По сравнению с 2021 годом доля удовлетворенных работников уменьшилась, а доля неудовлетворенных – увеличилась, но по сравнению с 2022 годом изменений в удовлетворенности оплатой труда не произошло.

Однако заметно увеличился размер удовлетворяющей людей базовой заработной платы. В среднем работники, полностью удовлетворенные своей основной зарплатой, зарабатывают 2661 евро, а работники, удовлетворенные в некоторой степени, – 2261 евро, что более чем на 16% больше, чем в прошлом году.

Работники, которые совсем не удовлетворены своей базовой зарплатой, получали в среднем 1289 евро брутто (1199 евро в прошлом году).

«Удовлетворенность заработной платой зависит от размера зарплаты и от того, как удается на нее прожить, а также от того, считает ли работник свою зарплату справедливой, конкурентоспособной и мотивирующей», - пояснила Кадри Сеэдер, руководитель Palgainfo Agentuur.

По словам Сеэдер, то, на какую зарплату человек может прожить и насколько он удовлетворен, зависит также от его работы. «Например, неквалифицированные рабочие и персонал, обслуживающий клиентов, довольны брутто-зарплатой чуть более 1200 евро, а специалисты высшего звена – доходом около 2600 евро», – отметила она.

Исследование также показало, что 53% работников утверждают, что их зарплата не зависит от их вклада в работу. Это, однако, также влияет на удовлетворенность работников своей зарплатой.

Работники, неудовлетворенные своей зарплатой, также склонны активнее смотреть на рынок труда и их легче переманить работодателям-конкурентам.

«В то же время удовлетворенность зарплатой не всегда означает, что работники не заинтересованы в смене работы. Исследование показывает, что каждый пятый работник, удовлетворенный своей зарплатой, часто задумывался о смене работы», – сказала Грете Адлер, руководитель отдела подбора персонала компании cvkeskus.ee.