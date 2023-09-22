ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Что опять происходит с ливневой канализацией в столице?

На Нарвском шоссе недавно закончился ремонт остановки общественного транспортаTallinna Ülikool, но сильные дожди на прошлой неделе продемонстрировали, что ливневая канализация вновь не выполняет свою функцию. В социальных сетях бурно обсуждается снятое в дождливый день 13 сентября видео.
«Новая дорога, а все опять, как всегда! Неужели в Таллинне еще на одной улице после каждого дождя будет потоп?», - возмущаются пользователи.
Rus.Postimees обратился за разъяснениями в столичную управу. Пресс-секретарь Ксения Лайне внесла ясность. «После 13 сентября с дождеприемников убрали грязезащитные покрытия, которые использовались во время ремонта остановки. Теперь вода должна уходить с улицы быстро», - объяснила она.