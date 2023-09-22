От эстонской сборной по биатлону ничего не осталось? Талихярм попросили покинуть команду

В эстонском биатлоне пробита серьезная брешь. По предложению Штефана Линдингера, главного тренера сборной, обладающего внушительной спортивной биографией, из состава сборной вышла Йоханна Талихярм – мощный резерв команды. Еще трое спортсменов ушли по собственному желанию. При этом к методике австрийского тренера не все относятся критически: например, Кристо Сиймер не может сказать о нем ничего плохого.
Хотя Линдингер раньше не работал главным тренером, у него большой опыт тренерской работы плюс он также и ученый в области спорта. Он работал с австрийскими, норвежскими и шведскими командами по лыжным гонкам. Он также тренировал женскую сборную России по биатлону и четырёхкратную олимпийскую чемпионку Дарью Домрачёву из Белоруссии. Он получил степень доктора спортивных наук и кинезиологии в Зальцбургском университете.
Но все же с новым инструктором работают не все спортсмены. С начала лета, помимо тренирующихся отдельно членов команды ТТ (Туули Томингас, Ханна-Брита Каасик, Сьюзан Кюльм), отдельно от сборной тренируются Рене Цахкна, Райдо Ранкель, Роберт Хелдна и Йоханна Талихярм.
Со сборной в данный момент тренируются Регина Эрмитс, Кристо Сиймер, Юри Уха, Мартен Аолайд и Туудор Пальм.
Талихярм ушла не сама
И если Цахкна, Рянкель и Хелдна принимали решение самостоятельно, то Йоханна Талихярм рассказала Postimees, что она ушла из сборной не по своей воле.
«Это было их желание, предложение главного тренера», - сказала она.
Хотя Талихярм не пожелал вдаваться в подробности, одной из причин разрыва сотрудничества с главным тренером она назвала то, что вынуждена тренироваться через боль. Летом ее вновь начала беспокоить хроническая травма правого плеча, вызванная чрезмерным перенапряжением. Из-за этого спортсменка была вынуждена сделать более длительный перерыв в тренировках. По ее словам, это была не единственная причина, но дальше она тему не развивала.
Линдингер подчеркнул, что это решение было принято не только им. Его принимали совместно после обсуждения с тренерами, Федерацией биатлона Эстонии и руководством.
«Мы пришли к выводу, что сейчас для Йоханны Талихярм будет лучше, если она возьмет в сборной паузу после сложного и проблематичного периода, который у нее начался в июне на сборах в Хохфильзене. Мы с тренерами старались разобраться в ситуации, быть максимально информированными и постараться быть рядом с Йоханной и помочь ей», - сказал австриец.