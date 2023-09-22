Вадим Орлов: возможно, потребуется еще один член совета Narva Haigla

После отставки Катри Райк с должности мэра Нарвы исполняющая обязанности градоначальника Елена Голубева утвердила изменения в советах муниципальных учреждений. Катри Райк и ее сторонник, оппозиционный депутат Нарвского горсобрания Антон Праткунас были отозваны из совета Нарвской больницы. Новыми членами совета стали депутаты фракции Narva Алексей Евграфов, Алексей Мяги и Вадим Орлов.
Вадим Орлов заявил, что в планах совета - внимательнее изучить вопрос финансовой компетенции правления, так как имеются претензии к члену правления Аго Кыргвеэ.
«Когда я был членом совета Narva Haigla, выяснилось, что некоторые закупки, сделанные под руководством Аго, на наш взгляд, были сделаны с нарушением порядка внутреннего использования имущества и Закона о госпоставке. Когда мы указали на это Аго и попросили представить соответствующие документы, он просто договорился с Катри, чтобы нас исключили из совета», - рассказал Орлов Postimees.
В планах нового совета - снова задать те же вопросы, запросить документы и разобраться, как же так получилось, что новогодняя вечеринка была проведена без каких-либо тендеров и стоила более 67 000 евро.
«Никаких документов не было представлено - ни порядка использования имущества, ни альтернативных ценовых предложений, ни основания, почему не было сделано конкурса госпоставки», - добавил Орлов.
По мнению депутата, метод, при котором людей за неудобные вопросы просто выгоняют из совета - плохой метод решения вопросов.
Также в планах совета дальше развивать больницу. «Проанализируем, есть ли потребность в еще одном, дополнительном члене совета, который тоже представлял бы интересы государства. Возможно, она есть, никто этого не отрицает», - пояснил Орлов.
Депутат уверен: важно исключить основу для любых подозрений в нарушении финансовой дисциплины в SA Narva Haigla, так как у больницы впереди получение очень крупных дотаций, поэтому если окажется, что Кыргвеэ тратит деньги без соответствующих процедур, могут возникнуть проблемы.
«За последние три года больница терпит убытки, и они довольно серьезные. Когда Кыргвеэ стал членом правления, у больницы было свободных средств порядка четырех миллионов, за время его правления осталось полтора. Если дальше все продолжится в том же темпе, наступит момент, когда больница просто не справится со своими обязательствами», - подчеркнул Орлов.
Депутат считает, что очень важно пересмотреть затратную часть и убрать лишние затраты для того, чтобы стабилизировать финансовое положение. «Освоение государственных инвестиций требует наличие оборотных средств, так как дотации выплачиваются в виде компенсации произведенных затрат, и очень важно, чтобы у больницы были оборотные средства, необходимые для реализации масштабных проектов», - добавил Вадим.
Однако депутат и бывший мэр Катри Райк на своей страничке в Фейсбук встала на защиту Кыргвеэ. По ее словам, на реконструкцию больницы и строительство новой поступит 37,6 миллионов евро, и доктор Кыргвеэ имеет опыт подготовки и реализации подобных проектов. «За последние 30 лет больница получила государственной поддержки в размере 3-4 миллионов», - написала Райк.
Также она подчеркнула, что наконец в Нарвскую больницу, пусть и с частичной занятостью, приехали молодые врачи, для которых эстонский язык - не чужой. «На базе больницы совместно с Тартуской высшей школой здравоохранения начато обучение медсестёр», - добавила Райк.
«Как бывший председатель совета больницы заверяю, что в 2023 году упреков к руководству больницы по финансовым вопросам быть не должно», - подчеркнула Райк.