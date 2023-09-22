Вадим Орлов: возможно, потребуется еще один член совета Narva Haigla

Вадим Орлов заявил, что в планах совета - внимательнее изучить вопрос финансовой компетенции правления, так как имеются претензии к члену правления Аго Кыргвеэ.

«Когда я был членом совета Narva Haigla, выяснилось, что некоторые закупки, сделанные под руководством Аго, на наш взгляд, были сделаны с нарушением порядка внутреннего использования имущества и Закона о госпоставке. Когда мы указали на это Аго и попросили представить соответствующие документы, он просто договорился с Катри, чтобы нас исключили из совета», - рассказал Орлов Postimees.

В планах нового совета - снова задать те же вопросы, запросить документы и разобраться, как же так получилось, что новогодняя вечеринка была проведена без каких-либо тендеров и стоила более 67 000 евро.

«Никаких документов не было представлено - ни порядка использования имущества, ни альтернативных ценовых предложений, ни основания, почему не было сделано конкурса госпоставки», - добавил Орлов.

По мнению депутата, метод, при котором людей за неудобные вопросы просто выгоняют из совета - плохой метод решения вопросов.

Также в планах совета дальше развивать больницу. «Проанализируем, есть ли потребность в еще одном, дополнительном члене совета, который тоже представлял бы интересы государства. Возможно, она есть, никто этого не отрицает», - пояснил Орлов.