Жительница Эстонии заподозрила неладное: с новыми банковскими картами что-то не так?

«В последнее время на меня постоянно срабатывают рамки в магазинах. Никогда в своей жизни я ничего не крала, поэтому такой аттракцион с сиреной вызывает у меня недоумение и стресс. Недавно увидела пост в Facebook, что и другие жители нашей страны сталкивались с подобной проблемой и связывают это с новыми банковскими картами. Я тоже чуть больше месяца назад поменяла карточку. Может, причина в ней?» - спрашивает Александра.