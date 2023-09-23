Жительница Эстонии заподозрила неладное: с новыми банковскими картами что-то не так?

Уже больше месяца у читательницы Rus.Postimees Александры поход в магазин вызывает стресс: на нее постоянно срабатывают рамки, предназначенные для предотвращения краж. Александра заподозрила, что это может быть связано с ее новой банковской карточкой.
«В последнее время на меня постоянно срабатывают рамки в магазинах. Никогда в своей жизни я ничего не крала, поэтому такой аттракцион с сиреной вызывает у меня недоумение и стресс. Недавно увидела пост в Facebook, что и другие жители нашей страны сталкивались с подобной проблемой и связывают это с новыми банковскими картами. Я тоже чуть больше месяца назад поменяла карточку. Может, причина в ней?» - спрашивает Александра.