Фото ⟩ В Таллинне установили инсталляцию в память о бежавших от Красной армии за границу эстонцев

Поздним летом и осенью 1944 года из Эстонии в поворотный момент Второй мировой войны бежали от наступающей Красной армии 75-80 000 человек, а из стран Балтии в общей сложности – около 300 000 человек. Наш народ оказался перед непростым выбором: оказать сопротивление или рисковать жизнью и свободой; спасаться бегством или надеяться на освобождение Эстонии; остаться и адаптироваться под новые обстоятельства или противостоять силовой машине тоталитарного государства.

В сентябре 1944 года начали вывод своих войск из Эстонии немецкие оккупанты, но Красная армия быстро вторглась и вновь оккупировала страну. Законное эстонское правительство Отто Тифа, созданное в результате вакуума власти, смогло действовать лишь несколько дней.

22 сентября 1944 года Красная армия заменила сине-черно-белый флаг на башне Длинного Германа на красный флаг. Началась вторая советская оккупация.