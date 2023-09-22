Фото ⟩ В Таллинне установили инсталляцию в память о бежавших от Красной армии за границу эстонцев

Сегодня, 22 сентября, на площади Вабадузе в Таллинне установили инсталляцию в виде парусника: в память о спасавшихся бегством в 1944 году эстонцах, которые по штормовому Балтийскому морю плыли в Финляндию, Швецию или Германию. На лодке поднят «Парус слез», который копирует иллюстрацию Эдварда фон Лынгуса, сделанную на основании материалов Эстонского госархива.
Поздним летом и осенью 1944 года из Эстонии в поворотный момент Второй мировой войны бежали от наступающей Красной армии 75-80 000 человек, а из стран Балтии в общей сложности – около 300 000 человек. Наш народ оказался перед непростым выбором: оказать сопротивление или рисковать жизнью и свободой; спасаться бегством или надеяться на освобождение Эстонии; остаться и адаптироваться под новые обстоятельства или противостоять силовой машине тоталитарного государства.
В сентябре 1944 года начали вывод своих войск из Эстонии немецкие оккупанты, но Красная армия быстро вторглась и вновь оккупировала страну. Законное эстонское правительство Отто Тифа, созданное в результате вакуума власти, смогло действовать лишь несколько дней.
22 сентября 1944 года Красная армия заменила сине-черно-белый флаг на башне Длинного Германа на красный флаг. Началась вторая советская оккупация.
В числе покинувших Эстонию было много тех, кто больше никогда не смог увидеть свою родину. В новых странах проживания эстонцы создали различные организации зарубежных эстонцев, которые занимались сохранением эстонской культуры и борьбой за восстановление собственной государственности в сотрудничестве с оставшимися на Западе эстонскими дипломатами. Эстония так и не покорилась: сопротивление в различных формах продолжалось вплоть до восстановления независимости Эстонской Республики в 1991 году.