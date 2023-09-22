БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Министр культуры: эстонцы могли бы сделать шаг навстречу нашим русскоязычным

– Может ли кто-то потерять работу в подведомственных учреждениях или в самом министерстве?

– Нет, такой непосредственной угрозы нет, но мы пересматриваем свои накладные расходы. Это я могу подтвердить. Но я не хочу трогать саму сферу культуры.

– То есть финансирование театров не будет урезано?

– Сейчас я не могу этого сказать наверняка. Скажу так: я не хочу эту сферу ничем обделить.

– Сколько миллионов министерство должно сэкономить?

– Это еще выясняется.

– Сколько вы готовы сэкономить?

– Мы представили соответствующий план. Там чуть меньше миллиона.

– Очень скромная сумма, особенно если сопоставить ее с общими целями вашего однопартийца, министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ).

– Но мы выполнили поставленную перед нами цель.

– Что это значит?

– Это значит, что мы урезали необходимую сумму. Но я хочу сказать, что это же все равно касается всей нашей сферы. Это не просто какая-то сумма.

– Вы упомянули, что будут пересмотрены получатели средств в рамках различных программ. Я так понимаю, что это могут быть культурные объединения и фонды. О них идет речь?

– Нет, не о них. Но больше я никаких комментариев дать не могу. Я вам и так уже назвала конкретную сумму.

– И последний вопрос. Когда вам придется покинуть министерство, то что бы вы хотели взять с собой?

– Я пообещала себе, что буду принимать взвешенные и справедливые решения. Я хотела бы уйти отсюда со спокойным сердцем. Я не обычный министр чиновничьего типа или политик, я все-таки выходец из этой сферы. Этот дом должен быть открыт для диалога со сферой культуры, он не может просто раздавать постановления и приказы. Я не бросаюсь громкими лозунгами, не вижу в этом необходимости.