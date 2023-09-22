Латвийка инсценировала свою смерть, чтобы избежать суда

Что касается «умершей» Елены, оба уголовных производства, в которых она имела статус обвиняемой, были прекращены.

Поворот

На прошлой неделе в судебном заседании Верховный суд получил от прокурора многопрофильной специализированной прокуратуры Мары Гарьяни информацию о том, что 24 мая 2023 года Госполиция Латвии возбудила уголовное дело по факту того, что группа лиц с целью скрыть личность Елены и позволить ей избежать уголовной ответственности, составила поддельное свидетельство о смерти с указанием ее имени и других данных. Ложная информация о смерти Елены также была внесена в Единую информационную систему. Тогда состоялась и инсценировка траурной церемонии.

Елену арестовали в мае этого года, в настоящее время она имеет статус подозреваемой по этому уголовному делу.

Верховный суд решил, что оба уголовных производства могут быть возобновлены - как то, по которому осудили Артура, и которое прошло все судебные инстанции, так и прекращенное в первой инстанции. Сейчас Елене грозит уголовная ответственность уже по трем уголовным делам.

Родители Елены - мать и приемный отец - присутствовали на заседании Верховного суда. Мать подозреваемой сообщила СМИ, что связалась с дочерью накануне. Сейчас Елена получила новый удостоверяющий личность документ, в котором снова указано ее имя. На судебном заседании выяснилось, что на протяжении почти шести лет она пользовалась выданным в 2014 году паспортом некой Кристины Б.

С Кристина якобы знакомая Елены, с которой все в порядке. Родители Елены заявили, что не знали о том, что все эти годы их дочь считалась мертвой. Единственное, что показалось родителям странным, так то, что Елена ходила к врачам с чужим паспортом. На вопрос об этом она ответила, что когда-нибудь все объяснит.

Поимка оказалась случайносью

То, что полиция все же поймала Елену, оказалось совпадением. Как рассказали родители девушки, весной их дочь и ее нынешнего молодого человека за нарушение задержала Рижская муниципальная полиция. Возможно, инспектор полиции заметил, что лицо женщины сильно отличается от фотографии в паспорте.