Телефоны Xiaomi исчезнут с прилавков финских операторов связи из-за войны на Украине

Финские операторы связи Telia, DNA и Elisa останавливают продажи смартфонов Xiaomi в ответ на присутствие бренда в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. После начала войны на Украине в прошлом году многие транснациональные бренды закрыли свои российские предприятия, но некоторые уже возвращаются на рынок или не закрываются.
Директор подразделения устройств Telia Маркку Саранпяя заявил, что компания отказалась от сотрудничества с Xiaomi, и новые модели больше не будут доступны. Однако Telia решила распродать имеющиеся в наличии устройства, пишет MEDIASAPIEN со ссылкой на финское издание SuomiMobiili.