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Телефоны Xiaomi исчезнут с прилавков финских операторов связи из-за войны на Украине

rus.postimees.ee
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Смартфон Xiaomi.
Смартфон Xiaomi. Фото: Rafael Marchante

Финские операторы связи Telia, DNA и Elisa останавливают продажи смартфонов Xiaomi в ответ на присутствие бренда в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. После начала войны на Украине в прошлом году многие транснациональные бренды закрыли свои российские предприятия, но некоторые уже возвращаются на рынок или не закрываются.

Директор подразделения устройств Telia Маркку Саранпяя заявил, что компания отказалась от сотрудничества с Xiaomi, и новые модели больше не будут доступны. Однако Telia решила распродать имеющиеся в наличии устройства, пишет MEDIASAPIEN со ссылкой на финское издание SuomiMobiili.

В магазинах DNA больше нет смартфонов Xiaomi, оператор подтвердил свою позицию по бренду. Генеральный директор DNA Kaupa Сами Аавикко прокомментировал, что компании не нравится позиция Xiaomi и то, как она решила вопрос о присутствии на российском рынке. По его словам, продукция Xiaomi исчезает в сети DNA, запасы не пополняют. Однако он заявил, что никакая политика, которая удаляла бы Xiaomi по выбору раз и навсегда, не была разработана.

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