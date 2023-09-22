Телефоны Xiaomi исчезнут с прилавков финских операторов связи из-за войны на Украине

Директор подразделения устройств Telia Маркку Саранпяя заявил, что компания отказалась от сотрудничества с Xiaomi, и новые модели больше не будут доступны. Однако Telia решила распродать имеющиеся в наличии устройства, пишет MEDIASAPIEN со ссылкой на финское издание SuomiMobiili .

В магазинах DNA больше нет смартфонов Xiaomi, оператор подтвердил свою позицию по бренду. Генеральный директор DNA Kaupa Сами Аавикко прокомментировал, что компании не нравится позиция Xiaomi и то, как она решила вопрос о присутствии на российском рынке. По его словам, продукция Xiaomi исчезает в сети DNA, запасы не пополняют. Однако он заявил, что никакая политика, которая удаляла бы Xiaomi по выбору раз и навсегда, не была разработана.