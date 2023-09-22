Рынок недвижимости Пыхья-Таллинна: от «золотого километра» до устаревших хрущевок

Соседство новых построек и отреставрированных старых зданий отражает разноликость жителей этого столичного района.

«Золотой» Каламая

Каламая. Фото: Вера Копти.

Одним из самых желанных и востребованных районов Пыхья-Таллинна является богемный Каламая, который простирается от Морской гавани до Каласадама и от порта Ноблесснер до квартала Теллискиви. По данным Земельного департамента за первое полугодие 2023 года, именно в Каламая было осуществлено наибольшее количество сделок по покупке и продаже недвижимости в Пыхья-Таллинне – в общей сложности 352 сделки.

Вторым по активности сделок был район Пельгулинн с 131 сделкой за год, а Пельгуранд находится на третьем месте с 123 сделками. В то время как средняя цена за квадратный метр в Пыхья-Таллинне в первом полугодии 2023 года составила 3535,23 евро, средняя цена за квадратный метр в Каламая находится на отметке в 4686,17 евро, в Пельгуранде - 2444,15 евро, а в Пельгулинне - 2482,21 евро.

Новый дом в квартале Ноблесснер. Фото: Merko Ehitus

Высокие цены в Каламая во многом обусловлены наличием элитной недвижимости, цена за квадратный метр которой может достигать даже 9000 евро. Самая дорогая проданная квартира в этом районе в прошлом году стоила 1 332 617 евро. Проекты новостроек в Каламая можно условно разделить на три категории: прибрежные кварталы Каларанна и Ноблесснер, соседние кварталы Вольта и Крулли, а также новые дома, строящиеся уже между существующими зданиями.