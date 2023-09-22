Ратас: уход Карилайда и Мельдера – поражение для Центристской партии

«Многие хотят продолжить свой политический путь, и это понятно. У них есть убеждения и свой взгляд на работу партии, в которой они состоят долгое время. Если они не видят перспектив, то принимают такие решения», – отметил Ратас, добавив, что сам не рассматривает возможность выхода их партии.

«Новым лидерам – Яану Тоотсу, Михаилу Кылварту, Яне Тоом – необходимо дать время. Я думаю, самое главное для тех людей, которые действительно давно в партии, – дать понять, что мы не отвернулись от них», – сказал экс-председатель, отметив, что вопрос в том, вернется ли Центристская партия к периоду 2007-2016 годов, когда она была не только в оппозиции, но была изолирована.