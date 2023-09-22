Еврокомиссия: большинство международных компаний не ушли из России

Об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос немецкого депутата Европарламента Морица Кёрнера, на который ссылается агентство dpa.

В своем ответе Брюссель опирается на данные Йельской школы менеджмента и украинского института Киевская школа экономики (KSE). По данным последней, на 18 сентября работу в России продолжают 1410 иностранных компаний (+26 за прошедшие две недели). К ним, в частности, относятся немецкая фармацевтическая компания Stada и специализирующаяся на медицинской технике и здравоохранении группа компаний Fresenius. В прошлом они оправдывали свою работу на российском рынке необходимостью оказания медицинской помощи рядовым россиянам.

В то же время, по данным KSE, число компаний, свернувших свою деятельность в России, на 18 сентября достигло 1225. 275 иностранных компаний завершили выход с российского рынка.