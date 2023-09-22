Рост цен на жилье затормозился

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, в сравнении со вторым кварталом прошлого года цены на квартиры выросли на 5,7%, а цены на дома — на 3,2%. «Индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 5% или менее в последний раз в четвертом квартале 2020 года, когда рост составил 4,8%», — добавила Сяйнаст.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, во втором квартале повысился по сравнению с тем же периодом 2022 года на 10,6% и на 1,7% в сравнении с первым кварталом 2023 года.