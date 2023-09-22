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Прокуратура подозревает Olerex в предоставлении ложной информации

Карл-Роберт Пухм
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Заправка Olerex. Фото иллюстративное.
Заправка Olerex. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

Вчера, 21 сентября, прокуратура предъявила подозрение Olerex и одному из членов ее совета директоров обвинение в даче ложных показаний.

Согласно подозрению, член правления компании Андрес Линнас дал указание сотрудникам в интересах компании предоставить в Департамент окружающей среды ложную информацию о топливе в танкере, прибывшем в Эстонию 30.12.2022.

«Подозрение основано на документах, представленных сотрудниками AS Olerex в Департамент окружающей среды 13.01.2023, будто в Эстонию на танкере прибыло 9000 тонн дизельного топлива на основе возобновляемого сырья. В действительности же танкер был заполнен ископаемым дизельным топливом», - заявил Герд Раудсепп, окружной прокурор.

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