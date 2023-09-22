Галерея ⟩ На площади Вабадузе построена площадка для экстремальных трюков Simple Session

На площади Вабадузе, наряду со множеством элементов скейт-парка, также был установлен трюковой снаряд в форме тартуского моста, символизирующий возвращение Simple Session к истокам – ведь именно в Тарту в 2000 году стартовало мероприятие, ставшее теперь одним из самых известных событий экстремального спорта в мире.

На фестиваль в Таллинн съехалось более сотни лучших скейтбордистов и велосипедистов BMX мира из 28 стран. Среди них американская звезда BMX Гаррет Рейнольдс, легендарный скейтбордист Аарон «Челюсти» Хомок.

В рамках пятничного Международного дня без автомобиля состоится велопробег Tour d'ÖÖ, который начнется перед Unibet Arena и завершится у Батарейной крепости. Маршрут также пройдет и по территории фабрики Пыхьяла. Всего будет преодолено около 15 километров, и на маршруте можно будет встретить участников Simple Session.

Расписание Simple Session

В пятницу, 22 сентября, в сотрудничестве с проектом «Таллинн – Зеленая столица» и по случаю Международного дня без автомобилей состоится 73-й заезд Tour d'ÖÖ. Место встречи в 19:00 перед Unibet Arena, финиш – в Батарейной тюрьме. На сегодняшний день на мероприятие зарегистрировались почти четыре тысячи человек.

Все мероприятия на открытом воздухе бесплатны и открыты для всех желающих. Мероприятия в бастионе Скооне и на площади Вабадузе состоятся только в случае сухой погоды. На основные мероприятия Simple Session, которые запланированы в крытом скейтпарке на субботу и воскресенье, билеты продаются в сети Piletitasku.