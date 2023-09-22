Как стало известно сегодня, Тынис Мельдер решил выйти из Центристской партии и вступить в «Отечество». Это уже второй член Рийгикогу, покинувший Центристскую партию после того, как ее новым председателем стал Михаил Кылварт. Первым, сделавшим такой шаг, был Яанус Карилайд.
Центристская партия потеряла уже 70 членов: по оценке политолога, пока все не так критично, как при Сависааре
Всего после состоявшегося 10 сентября съезда Центристская партия потеряла 70 человек. Если еще 9 сентября в списке центристов числилось 13 154 человека, то в пятницу, 22 сентября, – 13 084. Тем не менее, по оценке политолога Тыниса Саартса, ситуация пока не такая острая, как во времена председательства Эдгара Сависаара.
«Волна выходов из Центристской партии не такая мощная, как при Сависааре. Сейчас их нельзя сравнивать. Тогда было даже несколько волн и партию покидали имеющие большой опыт центристы. Сейчас мы видим только пару громких имен», – сказал политолог Тынис Саартс порталу Rus.Postimees.
Напомним, что в 2012 году восемь известных членов Центристской партии покинули ее ряды: Сийри Овийр, Вилья Сависаар-Тоомаст, Айн Сеппик, Тоомас Варек, Инара Луйгас, Лембит Кальювеэ, Денис Бородич и Райнер Вакра.
«Мы решили выйти из Центристской партии Эстонии, поскольку не верим, что с таким руководством сможем защитить интересы своих избирателей. Ясно, что желание руководителей партии оставаться в изоляции и избегать любого сотрудничества не дает возможности достигать программных целей. Таким образом, оставаясь в партии, мы не смогли бы выполнить обещания и оправдать ожидания избирателей», – объяснили они тогда в своем заявлении.
Саартс добавил, что причины того, почему Центристскую партию покидают люди, всем понятны и в этом смысле ничего неожиданного в происходящем нет. Предсказывать, потеряет ли в ближайшее время Центристская партия кого-нибудь еще, он не стал. Однако опасения такого рода есть у председателя парламентской фракции центристов Танеля Кийка, также претендовавшего на пост лидера партии.
«Создается впечатление, будто партия приняла решение о каком-то изменении курса, которое, я думаю, большинство делегатов съезда на самом деле не поддержали, равно как и большинство членов партии. Возможно, мы должны предпринять очень конкретные усилия, чтобы сохранить прежнюю линию Центристской партии, и если это невозможно, то число уходящих людей, несомненно, увеличится», – заявил Кийк порталу ERR.
По оценке еще одного политолога, Мартина Мельдера, Центристская партия становится партией Таллинна и Ида-Вирумаа. «Возможно, я не очень хорошо знаком с закулисной ситуацией, но сейчас у меня складывается впечатление, что Центристская партия все больше становится ориентированной на Таллинн и Ида-Вирумаа, где доминируют политики, которые так или иначе получили свое положение или поддержку в этом регионе», – сказал Мёльдер ERR.
По оценке Саартса, об этом говорить еще рано говорить: «Посмотрим, как будут развиваться события дальше, пока еще слишком рано делать выводы».
Напомним, что на внеочередном съезде Центристской партии в Пайде новым председателем партии избрали мэра Таллинна Михаила Кылварта, который с заметным отрывом опередил второго кандидата Танеля Кийка. В урну опустили 1046 бюллетеней, из которых за Кылварта было 543, а за Кийка 489. Недействительных бюллетеней было 14.
В состав правления Центристской партии избраны Юри Ратас, Яак Ааб, Лаури Лаатс, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Владимир Свет, Яна Тоом, Яан Тоотс, Андрей Коробейник, Марика Туус-Лауль, Яанус Карилайд, Мария Юферева-Скуратовски, Андре Ханимяги и Михкель Ундрест.
Председателем суда чести избран Калле Кландорф. В состав ревизионной комиссии избраны Андрес Яадла, Калле Йыкс, Андрес Кальвик, Андрес Коллист, Эви Паасмяэ, Реэт Рей и Эха Вырк.
В правление партии баллотировались 20 членов партии. В председатели суда чести баллотировались Калле Кландорф и Марко Шорин. В члены ревизионной комиссии баллотировались десять членов партии.