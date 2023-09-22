Центристская партия потеряла уже 70 членов: по оценке политолога, пока все не так критично, как при Сависааре

«Создается впечатление, будто партия приняла решение о каком-то изменении курса, которое, я думаю, большинство делегатов съезда на самом деле не поддержали, равно как и большинство членов партии. Возможно, мы должны предпринять очень конкретные усилия, чтобы сохранить прежнюю линию Центристской партии, и если это невозможно, то число уходящих людей, несомненно, увеличится», – заявил Кийк порталу ERR .

По оценке еще одного политолога, Мартина Мельдера, Центристская партия становится партией Таллинна и Ида-Вирумаа. «Возможно, я не очень хорошо знаком с закулисной ситуацией, но сейчас у меня складывается впечатление, что Центристская партия все больше становится ориентированной на Таллинн и Ида-Вирумаа, где доминируют политики, которые так или иначе получили свое положение или поддержку в этом регионе», – сказал Мёльдер ERR .

По оценке Саартса, об этом говорить еще рано говорить: «Посмотрим, как будут развиваться события дальше, пока еще слишком рано делать выводы».

Напомним, что на внеочередном съезде Центристской партии в Пайде новым председателем партии избрали мэра Таллинна Михаила Кылварта, который с заметным отрывом опередил второго кандидата Танеля Кийка. В урну опустили 1046 бюллетеней, из которых за Кылварта было 543, а за Кийка 489. Недействительных бюллетеней было 14.

В состав правления Центристской партии избраны Юри Ратас, Яак Ааб, Лаури Лаатс, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Владимир Свет, Яна Тоом, Яан Тоотс, Андрей Коробейник, Марика Туус-Лауль, Яанус Карилайд, Мария Юферева-Скуратовски, Андре Ханимяги и Михкель Ундрест.

Председателем суда чести избран Калле Кландорф. В состав ревизионной комиссии избраны Андрес Яадла, Калле Йыкс, Андрес Кальвик, Андрес Коллист, Эви Паасмяэ, Реэт Рей и Эха Вырк.

В правление партии баллотировались 20 членов партии. В председатели суда чести баллотировались Калле Кландорф и Марко Шорин. В члены ревизионной комиссии баллотировались десять членов партии.