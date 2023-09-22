Ущерб в среднем 1600 евро: как квартиросъемщик может обезопасить себя и свое имущество

Наступила осень, и в арендные квартиры в университетских городах заселяются новые жильцы. Чтобы предотвратить проблемы и избежать расходов, способных достигать тысяч евро, стоит застраховать собственные риски. Впрочем, эти советы будут полезны не только студентам, но и тем, кто впервые снимает жилье.
Сегодня на съемные квартиры переезжают молодые люди, которые не имеют опыта самостоятельной жизни, либо такой опыт у них непродолжительный. «На всякий случай начинающему самостоятельную жизнь молодому человеку стоит подумать о заключении страхования ответственности арендатора, чтобы иметь возможность возместить ущерб, случайно причиненный другим людям по его вине», - сказала руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
Чтобы заключить договор страхования, не обязательно быть собственником квартиры, достаточно заинтересованности в защите себя и своего имущества. Арендатору стоит рассмотреть именно возможность страхования вещей, то есть домашнего имущества, а также страхования ответственности.
Хотя отдельный учет происшествий в съемных квартирах с точки зрения страхования ответственности не ведется, очевидно, что крупные расходы возникают довольно часто. За восемь месяцев этого года уже имели место 198 случаев, относящихся к страхованию жилья вместе со страхованием ответственности, причем 80% из них – различные связанные с водой аварии. «В большинстве случаев ущерб оказывается вызван неисправностью трубы или шланга, а средняя сумма ущерба составляет 1600 евро», - отметила Лепвальтс.
Из-за случайно не закрытого водопроводного крана может пострадать сосед снизу. Если у виновника нет страхования ответственности, ему придется возместить причиненный соседу ущерб из своего кармана. В самых дорогих случаях такого рода ущерб достигал 7000 евро – все зависит от того, какие проблемы успела причинить вода и какой была отделка поврежденной квартиры.
Арендатору также стоит подумать о страховании своего личного имущества – в этом случае возмещается ущерб, возникший при аварии или краже. Первым шагом должна стать оценка стоимости имущества и того, насколько велики будут затраты, если вещи придется покупать снова. Исходя из этого, можно рассчитать страховую сумму, которая в адекватной степени покроет примерную стоимость личных вещей.