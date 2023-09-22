Прощание с Кибиби! В зоопарке умер еще один носорог

По словам исполняющей обязанности директора Таллиннского зоопарка Катрин Тыру, семья зоопарка скорбит. «Нам неописуемо жаль, что, по мнению ветеринаров, надежды на выздоровление Кибиби не было, а эвтаназия была единственным решением, позволяющим животному избежать дальнейших страданий. В течение нескольких месяцев по стечению очень плохих обстоятельств мы потеряли обоих наших носорогов, и теперь, в свете случившегося, нам приходится тщательно анализировать наши рабочие процессы и обеспечение благополучия животных», - сказала Тыру.

В зоопарке объяснили, что Кибиби, который начал хромать в начале сентября, находился на лечении и под постоянным наблюдением ветеринаров и персонала. Благодаря этому состояние здоровья носорога улучшилось и он хорошо двигался. Лечение продолжалось, но состояние Кибиби было нестабильным.

В некоторые дни он мог ходить, пить воду и успешно есть, но были дни, когда он не потреблял достаточно еды или жидкости самостоятельно. Однако в минувшие выходные Кибиби выглядел совершенно здоровым.

«По плану, составленному лечащим врачом, животное должно было находиться в теплом закрытом помещении в течение ночи на понедельник. Животному также была предоставлена ​​возможность выйти на улицу в ночное время, а Кибиби выбрал для ночлега уличный вольер из-за чего у него произошло сильное переохлаждение, и его здоровье резко ухудшилось», - говорится в пресс-релизе.

«К сожалению, состояние здоровья Кибиби ухудшилось. С тяжелым сердцем ветеринары приняли решение усыпить животное, чтобы оно не страдало. Результаты вскрытия дадут более детальное представление о проблемах со здоровьем животного».

Таллиннский зоопарк поблагодарил сотрудников Эстонского университета естественных наук и зоопарка, участвовавших в лечении животного, и выразил соболезнование им и сотрудникам зоотдела, круглосуточно следившим за Кибиби.