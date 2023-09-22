Украинский торговый коридор в Черном море заработал в полную силу вопреки российской блокаде

Но возобновление экспорта через турецкие проливы позволит Украине заработать деньги на отражение российской агрессии и показать России, что она не контролирует Черное море, несмотря на то, что у нее там есть боевые корабли, а у Украины нет.

Атака на Крымский мост 8 октября 2022 года Фото: Reuters

Кремль, со своей стороны, пытается любыми способами лишить Украину возможности продавать за границу продукцию сельского хозяйства, которая до войны обеспечивала 40% украинского экспорта. А заодно решить вопрос с продажей собственного зерна.

В России второй год подряд рекордный урожай, и с учетом запасов предложение превысит невиданные в ее современной истории 100 млн тонн. Внутренний спрос и возможности для хранения ограничены, а весь экспорт уходит через Черное море, где главный конкурент – Украина.

К тому же российское зерно не попадает под западные санкции, и остается одним из важных источников пополнения ориентированного на войну бюджета.

В случае эскалации международные перевозчики будут все больше сторониться черноморских маршрутов, фрахт и страховки подорожают, а в крайнем случае возможны и перебои с поставками не только украинского, но и российского зерна, что чревато скачком цен на продовольствие в мире, предупреждали эксперты.