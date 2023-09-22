ФОТО ⟩ В Валгамаа грузовик для транспортировки скота съехал в кювет

Пресс-секретарь Лыунаского Центра тревоги Марек Кийк сообщил, что спасатели были вызваны на пятый километр дороги Тырва-Пикасилла сегодня в 13:11. В кювет съехал грузовик с литовскими номерами, в нем был скот.

«Задачей спасателей было в первую очередь устранить риск возгорания. Мы все это время работали над вывозом животных, - сказал Кийк в 15:45. - На месте первую помощь скорая оказала водителю, пассажир серьезно не пострадал».

Находившийся на месте репортер-оператор Kanal 2 Юрген Пуйстая добавил, что грузовик марки Mercedes-Benz направлялся в сторону Тырва. К счастью, животные в результате аварии серьезно не пострадали.

«По какой-то причине водитель не справился с управлением грузовика, прицеп перевернулся, и он вылетел в кювет. Клетка для перевозки животных сломалась. Всего коров было около тридцати. Некоторым из них удалось спастись, некоторые получили легкие ранения. Водитель грузовика также получил легкие ранения, его доставили в больницу на обследование», - сказал Пуйстая.

«Более того, литовская компания займется этим вопросом, пришлет сюда своего представителя и новый грузовик, чтобы забрать животных», - добавил Пуйстая.