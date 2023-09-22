Латвия собирается конфисковывать автомобили с российскими и белорусскими номерами

Министерство юстиции Латвии готовит законопроект о конфискации автомобилей с российскими и белорусскими номерами, объявила глава ведомства Инесе Либиня-Эгнере.
Предполагается, написала она в соцсети X (ранее Twitter), что машины будут изымать, если в течение трех месяцев они не покинут страну, либо не будут перерегистрированы в латвийской юрисдикции.
❗️@tieslietas iesniegs @Jekaba11 likumprojektu,atbalstot atbildīgo nozari @Sat_Min un @IeM_gov_lv , lai liegtu Latvijā uzturēties 🇷🇺 un 🇧🇾 reģistrētiem transportlīdzekļiem, ja 3 mēnešu laikā netiks veikta pārreģistrācija vai izbraukšana no 🇱🇻, sekos transportlīdzekļa konfiskācija— Dr.iur.Inese Lībiņa-Egnere (@ineselibina) September 22, 2023
На какой стадии находится подготовка законопроекта и когда его планируется внести на рассмотрение парламента, пока не уточняется.
Ранее Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Такое решение было принято на основе разъяснений Еврокомиссии. Об автомобилях с номерами Беларуси речь не шла.
Финляндия, объявляя о введении запрета, сразу же сообщила, что уже находящиеся в стране автомобили, зарегистрированные в России, должны будут выехать в течение полугода. Налоговая служба Латвии, комментируя 14 сентября запрет на въезд машин с российскими номерами, говорила, что изымать уже находящиеся на территории страны автомобили не будут.