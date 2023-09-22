Латвия собирается конфисковывать автомобили с российскими и белорусскими номерами

Предполагается, написала она в соцсети X (ранее Twitter), что машины будут изымать, если в течение трех месяцев они не покинут страну, либо не будут перерегистрированы в латвийской юрисдикции.

На какой стадии находится подготовка законопроекта и когда его планируется внести на рассмотрение парламента, пока не уточняется.

Ранее Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Такое решение было принято на основе разъяснений Еврокомиссии. Об автомобилях с номерами Беларуси речь не шла.

Финляндия, объявляя о введении запрета, сразу же сообщила, что уже находящиеся в стране автомобили, зарегистрированные в России, должны будут выехать в течение полугода. Налоговая служба Латвии, комментируя 14 сентября запрет на въезд машин с российскими номерами, говорила, что изымать уже находящиеся на территории страны автомобили не будут.