Правительство Литвы повысит зарплату учителям на 21 процент

Литовским учителям с января будет предложено повышение зарплаты на 10 процентов, а в течение следующего года зарплата должна вырасти в общей сложности на 21 процент, заявил сегодня министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас.
«Мы представили беспрецедентное в нашей истории предложение как с точки зрения бюджета, так и с точки зрения изменения зарплат, а именно - зарплаты учителей в следующем году вырастут на 21 процент», - заявил министр журналистам после переговоров с представителями профсоюза.
«Первым шагом будет добавление 10 процентов с января», - добавил он, отметив, что сейчас ожидается ответ профсоюза.
Глава Союза работников образования Литвы Андрюс Навицкас заявил после встречи, что они рассмотрят предложение правительства. Он добавил, что решение объявить забастовку принесло свои плоды.
Профсоюз организовал предупредительную забастовку в прошлую пятницу и планирует начать настоящую забастовку 29 сентября, требуя повышения зарплаты учителям на 56 процентов.