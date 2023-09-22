Правительство Литвы повысит зарплату учителям на 21 процент

«Мы представили беспрецедентное в нашей истории предложение как с точки зрения бюджета, так и с точки зрения изменения зарплат, а именно - зарплаты учителей в следующем году вырастут на 21 процент», - заявил министр журналистам после переговоров с представителями профсоюза.

«Первым шагом будет добавление 10 процентов с января», - добавил он, отметив, что сейчас ожидается ответ профсоюза.

Глава Союза работников образования Литвы Андрюс Навицкас заявил после встречи, что они рассмотрят предложение правительства. Он добавил, что решение объявить забастовку принесло свои плоды.