Российские спортсмены собирали деньги на закупку боевой техники для российской армии

Российское государственное информационное агентство ТАСС пишет, что Тарас Хтей, Сергей Тетюхин, Дмитрий Ильиных и Николай Апаликов, входившие в состав команды-победителя 2012 года, и другие волейболисты с 21 апреля по 8 сентября собрали 4,5 миллиона рублей (около 43 400 евро), на которые закупили солдатскую одежду, бронежилеты, аптечки, генераторы и даже один автомобиль. Кроме того, солдатам также предоставили боеприпасы.

По данным ТАСС, собранная техника была передана Первому Донецкому армейскому корпусу.

Донецкая область с 2014 года в основном контролируется поддерживаемыми Россией сепаратистами, но в последнее время здесь произошли кровопролитные бои, так как украинцы пытаются вернуть себе эту территорию.