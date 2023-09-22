Гуманитарка, коридоры и списки. Как Азербайджан договаривается с армянами Карабаха

Сегодня утром Азербайджан загрузил две машины хлебом, а две 20-тонные фуры - продуктами и гигиеническими принадлежностями.

«Пусть свою еду сами едят», - написала в ответ на вопрос Би-би-си жительница Карабаха, после чего у нее снова пропала связь.

Человек, непосредственно участвовавший в организации гуманитарного конвоя, посетовал, что отправили бы больше, но «они все равно не берут».

«Мне непонятно, почему люди не берут хлеб. Какой голодный не возьмет хлеб? Раз отказываются, значит, не такие они и голодные?» - говорит он.

Что стало с грузовиками и фурами - на данный момент непонятно. Советник «президента» Нагорного Карабаха Давид Бабаян сказал: «Азербайджан не предоставил Арцаху (так армяне называют Карабах) никакой гуманитарной помощи. Арцах ожидает, что гуманитарная помощь поступит из Армении».

Неконкретная реинтеграция

Карабах озвучил Азербайджану еще несколько просьб. Первая касается воссоединения семей, которые сейчас отрезаны друг от друга или из-за проблем со связью, или физически - например, когда одни находятся в Степанакерте, а другие - в Мартуни, физически встретиться невозможно, ведь между этими городами - азербайджанская армия.

Из-за отсутствия коммуникации многие семьи не знают, живы ли их близкие.

Тесно связан с этим и второй вопрос - поиск и захоронение погибших. Непризнанная республика говорила о более чем 200 жертвах обстрелов, но точное число неизвестно, потому что доступ к некоторым населенным пунктам заблокирован.