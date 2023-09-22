«Новости в 7» за 22 сентября: как отказаться от автомобиля, событие века в Кивиыли, кто выбирает зарубежные ВУЗы, история успешной бизнес-леди

Сегодня в выпуске:

- Как в Эстонии отметили Всемирный день отказа от автомобилей и как побудить горожан больше пользоваться общественным транспортом? Наш корреспондент вышел на улицы столицы

- Коротко по стране: учителя в Эстонии недовольны правительством и могут начать бастовать; ставки штрафов будут повышены в два раза и специалисты призывают не употреблять в пищу красный мухомор

- Такое здесь случается раз в сто лет — в Кивиыли открылось новое современное здание внутренней безопасности, в котором разместятся и спасатели, и работники Департамента полиции и погранохраны. С новым домом оперативных служб знакомился наш корреспондент в регионе.

- Высшее образование в Эстонии бесплатное, но многие выпускники гимназии все равно стремятся за дипломами в иностранные ВУЗы. Что ими движет, почему абитуриенты не остаются на родине и какие существуют возможности для уебы за рубежом?

- События на планете: Грета Тунберг снова в активе, школьный автобус сорвался в овраг в США, жители Еревана в гневе из-за Карабаха, кто вручил молодоженам кольца в Малайзии

- От игрушечных лошадок до собственной конюшни и международного центра конного спорта: история успеха жительницы Таллинна Елены Сбитневой. Как стать бизнес-леди, познакомиться с восточным принцем и привлечь в Эстонии лучших заводчиков породистых лошадей?