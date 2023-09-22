Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 22 сентября: как отказаться от автомобиля, событие века в Кивиыли, кто выбирает зарубежные ВУЗы, история успешной бизнес-леди
Сегодня в выпуске:
- Как в Эстонии отметили Всемирный день отказа от автомобилей и как побудить горожан больше пользоваться общественным транспортом? Наш корреспондент вышел на улицы столицы
- Коротко по стране: учителя в Эстонии недовольны правительством и могут начать бастовать; ставки штрафов будут повышены в два раза и специалисты призывают не употреблять в пищу красный мухомор
- Такое здесь случается раз в сто лет — в Кивиыли открылось новое современное здание внутренней безопасности, в котором разместятся и спасатели, и работники Департамента полиции и погранохраны. С новым домом оперативных служб знакомился наш корреспондент в регионе.
- Высшее образование в Эстонии бесплатное, но многие выпускники гимназии все равно стремятся за дипломами в иностранные ВУЗы. Что ими движет, почему абитуриенты не остаются на родине и какие существуют возможности для уебы за рубежом?
- События на планете: Грета Тунберг снова в активе, школьный автобус сорвался в овраг в США, жители Еревана в гневе из-за Карабаха, кто вручил молодоженам кольца в Малайзии
- От игрушечных лошадок до собственной конюшни и международного центра конного спорта: история успеха жительницы Таллинна Елены Сбитневой. Как стать бизнес-леди, познакомиться с восточным принцем и привлечь в Эстонии лучших заводчиков породистых лошадей?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 22 сентября.