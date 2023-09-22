Зоозащитница о работе под прикрытием на птицеферме: «Cамое страшное было видеть, как...»

Мирьям Някк проработала специалистом по защите животных в Nähematud Loomad более двух лет. «Я всегда очень интересовалась животными, заботилась о них, и я нашла место, где я могу организовать общественную дискуссию по этим вопросам», - говорит Мирьям, которая не боялась трудностей, проработав более месяца на ферме, где тысячи кур содержатся в маленьких клетках. Когда она готовилась приступить к работе, она просмотрела несколько видеороликов зарубежных ферм, но то, что она увидела в Эстонии, оказалось хуже, чем она могла ожидать.