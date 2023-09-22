Год назад в доме в Цесисском крае, Латвия произошли напряженные события. Когда дочь привезла домой четырех выпивших друзей, между ними и родителями развернулась драка, которая закончилась стрельбой, сообщает передача LTV 4. studija.
«Хотят осудить за попытку убийства». Драка между гостями и хозяином дома закончилась применением оружия
«Моего мужа могут осудить по ложной статье. Он защищал мою и свою жизнь, но его хотят осудить за покушение на убийство», - считает хозяйка дома Лигита.
Женщина вспоминает, что вместе употребляли алкоголь, когда начались разногласия. Муж Зиедонис в состоянии опьянения натолкнулся на одну из гостий. Ситуация вышла из-под контроля и началась драка.
В какой-то момент Зиедонис побежал за своим оружием. По словам хозяев дома, мужчина выстрелил с целью отпугнуть агрессивных гостей, но попал одному из них в щеку.
В этот момент и вступил в силу уголовный процесс о тяжком преступлении - Зиедонис выстрелил из ружья в одного из человек, а затем стрелял через окно в комнату, в которой находились люди.
Правда, у мужчины не было разрешения держать это оружие дома.
Приехала полиция и увезла Зиедониса, но не нежданных гостей. Пока Лигита поспешила к соседям, чтобы еще раз вызвать стражей порядка, злоумышленники разбили окна в доме.
Прокуратура уверена, что Зиедонис совершил покушение на убийство.