Европейские цены на газ продолжают расти

Европейские фьючерсы на природный газ выросли на 7,3 процента, превысив 40 евро за мегаватт-час впервые с конца августа, и растут вторую неделю подряд. В четверг Москва объявила о временном запрете на экспорт дизельного топлива и бензина, что привело к повышению цен на нефть и нефтепродукты, что впоследствии распространилось и на другие сырьевые товары.

Хотя на долю России приходится менее десять процентов поставок газа в Европу (по сравнению с более чем 30 процентов до вторжения Кремля в Украину в прошлом году), рынок региона остается напряженным и чрезвычайно чувствительным к потенциальным проблемам с поставками.

Сообщений о том, что это может повлиять на экспорт газа, не поступало, но некоторые трейдеры рассматривают новый запрет как знак того, что российские риски снова в центре внимания.

«Европейский газ вырос вместе с ценами на нефть в четверг днем ​​после заявления России относительно экспорта дизельного топлива», - сообщает Bloomberg.

Трейдеры также наблюдают за потоками газа из Норвегии, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Работы по техническому обслуживанию будут продолжаться там до октября, хотя объемы медленно восстанавливаются после длительных перерывов.