Европейские цены на газ продолжают расти

Европейские цены на природный газ выросли до самого высокого уровня за месяц, поскольку неожиданный запрет Москвы на экспорт некоторых видов топлива возобновил опасения по поводу поставок энергоносителей из России, сообщает Bloomberg.
Европейские фьючерсы на природный газ выросли на 7,3 процента, превысив 40 евро за мегаватт-час впервые с конца августа, и растут вторую неделю подряд. В четверг Москва объявила о временном запрете на экспорт дизельного топлива и бензина, что привело к повышению цен на нефть и нефтепродукты, что впоследствии распространилось и на другие сырьевые товары.
Хотя на долю России приходится менее десять процентов поставок газа в Европу (по сравнению с более чем 30 процентов до вторжения Кремля в Украину в прошлом году), рынок региона остается напряженным и чрезвычайно чувствительным к потенциальным проблемам с поставками.
Сообщений о том, что это может повлиять на экспорт газа, не поступало, но некоторые трейдеры рассматривают новый запрет как знак того, что российские риски снова в центре внимания.
«Европейский газ вырос вместе с ценами на нефть в четверг днем после заявления России относительно экспорта дизельного топлива», - сообщает Bloomberg.
Трейдеры также наблюдают за потоками газа из Норвегии, которая в настоящее время является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Работы по техническому обслуживанию будут продолжаться там до октября, хотя объемы медленно восстанавливаются после длительных перерывов.
Зимние запасы газа в Европе заполнены более чем на 94 процента, что намного выше, чем обычно для этого времени года, но неясно, хватит ли запасов на всю зиму.