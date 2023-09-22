Министр обороны: «Свобода не сохранится сама по себе»

Министр обороны Ханно Певкур сказал в своей речи в честь Дня сопротивления у монумента победы в Освободительной войне в Таллинне, что если сейчас свобода кажется чем-то само собой разумеющимся, нельзя думать, что свобода сохранится сама по себе.
«Свободу нужно защищать каждый день», - сказал Певкур, возложив от имени народа Эстонии венок к монументу.
По словам Певкура, свобода Эстонии также существует только благодаря тем отважным мужчинам и женщинам, которые в критические моменты истории подавили свой страх и были в разные времена готовы бороться за родину.
«В число этих гордых и смелых людей входят, например, члены правительства Отто Тифа, которые в сентябре 1944 года вступили в должность. В надежде, что это будет иметь значение и вес, когда русские оккупируют свободную независимую республику, - сказал Певкур. - Но история ярко продемонстрировала, что России, особенно ее диктаторам, ни тепло ни холодно от международного права, утвержденных норм и тем более - права народов на самоопределение. А теперь история повторяется в Украине».
22 сентября отмечается День сопротивления, посвященный памяти всех людей в Эстонии, сражавшихся с оккупационными властями и за свободную Эстонию.