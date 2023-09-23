«Мою маму убили, меня похитили». Украинские дети свидетельствуют против России в Гааге

По его словам, после того, как в марте МУС выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, процесс пошел быстрее, россияне начали возвращать больше детей.

«Если вы хотите вернуть детей, выдайте следующие ордера, потому что российских чиновников, причастных к похищению детей, гораздо больше, чем два», — сказал Лубинец в Гааге.

Он говорит, что россияне просто ловят детей на оккупированных территориях и перевозят их в Россию, выбрасывая их украинские документы.

Как сообщили Украинской службе Би-би-си в гаагском Международном уголовном суде, расследование этого дела продолжается, но подробности держатся в секрете.

Недавно в Киеве был открыт офис МУС — крупнейшее представительство суда за пределами Гааги. В Генеральной прокуратуре Украины говорят, что таким образом сотрудничество между украинскими и международными прокурорами будет более эффективным.

По словам Дарьи Герасимчук, после возвращения детей из России, оказания им медицинской и психологической помощи с ними работают следователи.

«Прокуроры задают детям вопросы в специальных зеленых комнатах, эта информация передается в Генеральную прокуратуру. Затем Украина передает ее в МУС», — сказал уполномоченный.

Как сообщают источники Украинской службы Би-би-си в Гааге, украинская делегация встретилась с представителями МУС 15 сентября.

«В суд представлены новые доказательства по делу о похищении детей, доказательства военных преступлений России», — говорит источник.

«Самым главным результатом этой поездки является то, что все подтверждают свою готовность помочь вернуть детей. Иногда они не знают, как это сделать, но они готовы», — сказал Лубинец в интервью Украинской службе Би-би-си.

После множества выступлений и интервью дети отправились в парк миниатюр в Гааге — поесть мороженое, сделать селфи и поиграть.