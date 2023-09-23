Умер экс-президент Италии

Соболезнования родным политика выразил офис нынешнего премьер-министра страны Джорджи Мелони, другие политики и папа римский Франциск, пишет DW.

«Я с благодарностью вспоминаю мои личные встречи с ним, во время которых я оценил его человечность и дальновидность в принятии важных решений, особенно в сложные времена для жизни страны», - говорится в телеграмме, которую понтифик отправил вдове Наполитано Клио Биттони.

«Коммунист, который спас Италию»

Джорджо Наполитано родился в Неаполе в 1925 году. В годы Второй мировой войны он участвовал в Движении сопротивления. В политику пришел в 1945-м, вступив в Итальянскую коммунистическую партию. Впервые он был избран в Палату депутатов Италии (нижняя палата парламента страны) в 1953 году, и потом переизбирался туда в результате каждых выборов вплоть до 1996 года. После преобразования Итальянской коммунистической партии в Демократическую партию левых сил, Наполитано стал членом последней.

В 1996-1998 годах Джорджо Наполитано был министром внутренних дел в левоцентристском правительстве Романо Проди. Пост президента Италии занимал в 2006-2015 годах, в 2013 году впервые в истории страны был переизбран на второй срок. Он работал с пятью разными премьер-министрами, включая Сильвио Берлускони, и был главой государства во время долгового кризиса, охватившего еврозону в начале 2010-х . По мнению ряда наблюдателей, Наполитано сыграл важную роль в выходе из этого кризиса: в одной из биографий его называют «коммунистом, который спас Италию».