Прорыв ВСУ главной линии российской обороны в Запорожской области: что это значит

Однако его медийный эффект был усилен сочетанием слов «бронетехника», «прорыв» и «линия Суровикина» в одном предложении. И этот прорыв не означает, что российская оборона на этом участке уже рухнула и наступление ВСУ станет быстрым и решительным.

Тактика медленного перемалывания резервов противника была избрана ВСУ потому, что российская армия смогла заранее подготовить оборону на наиболее очевидном направлении удара в Запорожской области. Тем не менее, украинской армии до сих пор удавалось продвигаться в районе Бахмута и в направлении Токмака, медленно преодолевая сопротивление российских войск.

Если ВСУ действительно удалось расширить прорыв рубежа российской обороны в районе Вербового и ввести туда бронетехнику, это станет своего рода промежуточным итогом этого медленного наступления.

Сама по себе линия обороны с полевой фортификацией и противотанковыми заграждениями не является большой проблемой для наступающих, инженерные машины с этим справляются. Прочность обороны обеспечивают войска. Когда тот или иной рубеж успешно преодолен и в него можно вводить основные силы, это означает, что у российских войск на этом участке были проблемы именно с боевой устойчивостью.

На фото: украинские танкисты на учениях на севере Украины, 8 сентября Фото: Reuters