В центре Кейла вырастет стильный многоквартирный дом

Компания Scandium собирается возвести на небольшой улочке в центре Кейла новый жилой дом на 25 квартир – Allika Kodud. Большинство квартир будут двух- и трехкомнатными, но на последних этажах расположатся и большие семейные квартиры. Уже получено разрешение на строительство, а строительные работы стартуют в начале нового года.
«Город Кейла за последние годы сделал настоящий рывок вперед и продолжает развиваться. Планируется построить общественный центр, в котором расположатся современный кинотеатр, популярная сеть тренажерных залов и многое другое. Город Кейла активно привлекает молодые семьи, ищущие хорошее место для жизни, где все необходимое находится под рукой. В Таллинн отсюда легко добраться на скоростном поезде или автомобиле», - объясняет причины начала строительства в Кейла руководитель Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.
Allika Kodud – это красивое пятиэтажное ступенчатое здание на 25 квартир. Большие балконы и террасы, солнечные панели, отдельное помещение для хранения велосипедов и колясок, лифт и удобное расположение рядом с центральным парком – вот ключевые слова, характеризующие этот проект.
«В последние годы в Кейла ведется активное строительство, но запас новых квартир уже иссякает. Молодые семьи, желающие переехать в более современный дом и просторную квартиру, обращают внимание именно на этот город, поскольку в столице цены на жилье такого же качества остаются недоступными. Наша цель – предложить отличное местоположение и безопасную среду в уютном маленьком городе, где семьям будет комфортно жить. Недавно открывшийся маршрут скоростного поезда и хорошее качество близлежащих образовательных учреждений, безусловно, будут этому способствовать», - говорит Люйсте.