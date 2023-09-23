В центре Кейла вырастет стильный многоквартирный дом

«Город Кейла за последние годы сделал настоящий рывок вперед и продолжает развиваться. Планируется построить общественный центр, в котором расположатся современный кинотеатр, популярная сеть тренажерных залов и многое другое. Город Кейла активно привлекает молодые семьи, ищущие хорошее место для жизни, где все необходимое находится под рукой. В Таллинн отсюда легко добраться на скоростном поезде или автомобиле», - объясняет причины начала строительства в Кейла руководитель Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

Allika Kodud – это красивое пятиэтажное ступенчатое здание на 25 квартир. Большие балконы и террасы, солнечные панели, отдельное помещение для хранения велосипедов и колясок, лифт и удобное расположение рядом с центральным парком – вот ключевые слова, характеризующие этот проект.

В Кейла построят новый дом Allika kodud. Фото: Scandium Kinnisvara