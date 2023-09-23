Неожиданный тренд: инвесторы в недвижимость нашли новую нишу

Руководитель северного и восточного региона Pindi Kinnisvara Кристен Оливер Раттасепп сказал, что вплоть до минувшего года, несмотря на низкую продуктивность, приобретение предназначенных для сдачи в аренду квартир в Таллинне и Тарту считалось одним из наименее подверженных риску видов инвестиционной деятельности.

«Однако, по мере повышения стоимости денег стало ясно, что речь уже не могла идти об отсутствии риска, поскольку большая часть недвижимости была приобретена за счет кредитов, и возвратные платежи за приобретенные в последние годы по весьма высоким ценам квартиры начали превышать доход от их сдачи в аренду», – объяснил он.

На сегодняшний день квартиры в небольших городках, ранее не представлявшие интереса для предпринимателей сферы недвижимости, в глазах инвесторов, занимающихся арендным жильем, начали приобретать значительно более высокую ценность, поскольку их продуктивность выше, и на фоне высокого уровня Еврибора такие инвестиции все-таки приносят прибыль.

«Правда, следует признать, что демографический риск в малых городках все-таки выше, и по этой причине ликвидность активов меньше. Однако уездные и прочие небольшие экономические центры никуда не исчезнут с географической карты, кроме этого, в них очень мало предложений, что на фоне сложившейся экономической ситуации как раз и делает инвестиции в них привлекательными», – сказал Раттасепп.