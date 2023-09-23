Узнайте, какие дополнительные преимущества предлагают покупателям эстонские застройщики

В рамках очередной весенне-осенней акции портала City24 Kuumad pakkumised («Горячие предложения») выяснится, какими скидками и бонусами девелоперы будут привлекать покупателей.
Бонусы, предлагаемые покупателям квартир, могут варьироваться в зависимости от застройки, состояния рынка недвижимости и стратегии продавца. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных дополнительных преимуществ, которые девелоперы предлагают покупателям.
Скидки
Продавец может предложить скидку на квартиру в виде фиксированной суммы или процента от цены, что в конечном результате может сделать покупку квартиры более доступной.
Уменьшение интресса
В сотрудничестве с банками продавец может предложить скидку по процентам по жилищному кредиту или сам оплатить часть процентов за определенный период, что может существенно снизить ежемесячные платежи покупателя жилья на какое-то время.
Связанные с покупкой расходы
Застройщик может взять на себя определенные расходы, связанные с покупкой недвижимости, например, нотариальный сбор и маклерские комиссионные, или оплатить переезд семьи из старого жилья в новое.
Бесплатный интерьер или бытовая техника
Очень часто покупателю квартиры бесплатно предлагают мебель или дополнительное оборудование, например, кухонную мебель и / или бытовую технику. Также может быть предложен бесплатный пакет отделки с мебелью, освещением и другими элементами интерьера.
Бесплатное парковочное место и кладовка
Если у дома или в районе в целом имеются проблемы с парковкой, продавец может предложить бесплатное парковочное место – и это, безусловно, привлечет покупателей. Также популярно предложение бесплатной кладовки в цокольном этаже.
Дополнительная гарантия
Покупатель квартиры может получить дополнительную гарантию как на всю квартиру, так и на отдельные ее части и системы. Застройщик также может заплатить за покупателя, например, страховой взнос за первый год и т. д.
Бесплатные турпутевки
Редко, но случается, когда застройщики могут организовывать акции, в рамках которых покупатель квартиры получает бесплатную туристическую поездку или отдых.
При покупке новой квартиры важно знать, что бонусы могут варьироваться в зависимости от района и застройки и могут быть договорными. Прежде чем принять решение о покупке, внимательно изучите предложения и проконсультируйтесь со специалистом по недвижимости. Также убедитесь, что бонусы и скидки четко описаны в договоре купли-продажи.