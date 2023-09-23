Узнайте, какие дополнительные преимущества предлагают покупателям эстонские застройщики

Бонусы, предлагаемые покупателям квартир, могут варьироваться в зависимости от застройки, состояния рынка недвижимости и стратегии продавца. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных дополнительных преимуществ, которые девелоперы предлагают покупателям.

Скидки

Продавец может предложить скидку на квартиру в виде фиксированной суммы или процента от цены, что в конечном результате может сделать покупку квартиры более доступной.

Уменьшение интресса

В сотрудничестве с банками продавец может предложить скидку по процентам по жилищному кредиту или сам оплатить часть процентов за определенный период, что может существенно снизить ежемесячные платежи покупателя жилья на какое-то время.

Связанные с покупкой расходы

Застройщик может взять на себя определенные расходы, связанные с покупкой недвижимости, например, нотариальный сбор и маклерские комиссионные, или оплатить переезд семьи из старого жилья в новое.

Бесплатный интерьер или бытовая техника

Очень часто покупателю квартиры бесплатно предлагают мебель или дополнительное оборудование, например, кухонную мебель и / или бытовую технику. Также может быть предложен бесплатный пакет отделки с мебелью, освещением и другими элементами интерьера.

Бесплатное парковочное место и кладовка

Если у дома или в районе в целом имеются проблемы с парковкой, продавец может предложить бесплатное парковочное место – и это, безусловно, привлечет покупателей. Также популярно предложение бесплатной кладовки в цокольном этаже.

Дополнительная гарантия

Покупатель квартиры может получить дополнительную гарантию как на всю квартиру, так и на отдельные ее части и системы. Застройщик также может заплатить за покупателя, например, страховой взнос за первый год и т. д.

Бесплатные турпутевки

Редко, но случается, когда застройщики могут организовывать акции, в рамках которых покупатель квартиры получает бесплатную туристическую поездку или отдых.