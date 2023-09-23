Черная пятница на дорогах Эстонии: в тяжелых ДТП пострадали 17 человек

Первое из ДТП с двумя и более пострадавшими произошло в 13.11 на пятом километре шоссе Тырва-Пикасилла в волости Тырва в Валгамаа. Грузовик Mercedes Actros, которым управлял 31-летний мужчина, на пологом повороте отклонился вправо, врезался в ограждение и вылетел в кювет. Скорая помощь доставила в больницу как водителя, так и 50-летнего пассажира.

В 17.01 в волости Ярва на 118-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру произошло ДТП: 69-летний мужчина на Kia Sorento врезался задним ходом в автомобиль Seat Exeo, которым управлял 70-летний мужчина. В результате столкновения Seat вылетел на встречную полосу и оказался перед Volkswagen Caddy, которым управлял 47-летний мужчина. Водителя Kia и Seat на машине скорой помощи доставили в больницу.

В 17.45 на Ярвевана-теэ в Таллинне произошло ДТП: 21-летний мужчина на Dacia Sandero сзади врезался в Volkswagen T-Cross, которым управляла 63-летняя женщина. Водитель Volkswagen, а также водитель и 18-летняя пассажирка Dacia были доставлены в больницу.