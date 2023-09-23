Спикер Рийгикогу соберет в своем кабинете председателей парламентских партий

По словам Хуссара, после выборов в Рийгикогу наступил политический тупик, а из-за обструкции работоспособность парламента серьезно нарушена - на рассмотрении находится более 500 проектов и запросов.

«Чтобы разрешить беспрецедентную ситуацию, я созвал председателей парламентских партий для нахождения путей прекращения возникшего противостояния. Рийгикогу должен выполнять все функции, возложенные на него конституцией, но для этого необходимо уважительное отношение друг к другу, достойные парламентские дебаты и желание их провести, - сказал Хуссар. - Однако достижение этих целей требует совместных усилий всех сторон».

По словам Хуссара, нынешнее непростое время требует предметных и всесторонних обсуждений в большом зале Рийгикогу. «Важнее, чем внутриполитическая конфронтация, то, какие шаги мы предпримем для улучшения безопасности страны, или как мы придадим новое направление экономике, как достигнем необходимых климатических целей. Как обеспечим сохранение эстонского языка и культуры из поколения в поколение. У нас есть обязанность стоять на защите и народа, и государства, и мы подтвердили это присягой», - напомнил спикер парламента.