ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Наклейка «Я русский» на авто – это глупость или поддержка войны и Путина

Даже сама по себе демонстрация гордости за свою национальность не является признаком хорошего тона, если только речь не идет об исключительных случаях, когда, например, нужно сплотить нацию против реальной внешней угрозы и поднять ее боевой дух. Во всех других ситуациях гордость в связи с тем, что человеку повезло родиться именно в какой-то конкретной стране среди более чем двухсот стран мира, является признаком того, что этому человеку просто больше гордиться и нечем.

Речь идет о данности, влияние которой на жизнь человека он может изменить, например, переездом, или же сменой национальности в регистре народонаселения. Гордиться же можно и нужно поступками, чем-либо, что ты совершил, приложив усилия и повлияв тем самым на свою жизнь или на жизнь окружающих. Но есть и такие примеры, когда гордость человека за свою национальность вызывает у большинства других людей только негативные эмоции. Те, кто наносит на свои машины фразу «Я русский», иллюстрируют как раз этот случай.