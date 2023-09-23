Недавно в узком кругу автомобилистов появился тренд наносить на свою машину надпись «Я русский», а также откровенно провокационные надписи в духе «Отдел по борьбе с нацизмом». Вероятно, до полномасштабного российского вторжения в Украину подобный способ кичиться своей принадлежностью к определенной национальности мог вызывать лишь насмешливую реакцию, как просто что-то глупое, однако сейчас эти наклейки вызывают у любого здравомыслящего человека исключительно омерзение, считает молодежный активист Даниил Куракин.
ДАНИИЛ КУРАКИН ⟩ Наклейка «Я русский» на авто – это глупость или поддержка войны и Путина
Даже сама по себе демонстрация гордости за свою национальность не является признаком хорошего тона, если только речь не идет об исключительных случаях, когда, например, нужно сплотить нацию против реальной внешней угрозы и поднять ее боевой дух. Во всех других ситуациях гордость в связи с тем, что человеку повезло родиться именно в какой-то конкретной стране среди более чем двухсот стран мира, является признаком того, что этому человеку просто больше гордиться и нечем.
Речь идет о данности, влияние которой на жизнь человека он может изменить, например, переездом, или же сменой национальности в регистре народонаселения. Гордиться же можно и нужно поступками, чем-либо, что ты совершил, приложив усилия и повлияв тем самым на свою жизнь или на жизнь окружающих. Но есть и такие примеры, когда гордость человека за свою национальность вызывает у большинства других людей только негативные эмоции. Те, кто наносит на свои машины фразу «Я русский», иллюстрируют как раз этот случай.
Уже более полутора лет Россия является врагом всего демократического мира, с тех самых пор, как она начала кровопролитную войну в самом центре Европы. Чтобы поддерживать патриотизм в своей стране на достаточном уровне, Путин вполне буквально говорит, что русские - это исключительная нация, а Россия - это страна, которую нужно бояться. Со стороны это выглядит так, будто Путин сплачивает русских против общей угрозы, и людям внутри этого круга действительно может так казаться, только проблема в том, что Россия - не жертва, а агрессор, и Путин сплачивает людей именно против других.
У многих людей в России напыщенные мысли о величии своей страны были и до полномасштабного вторжения, а позднее они выкристаллизовались до представления, что русские - это исключительная нация, а, значит, им все можно. Например, завоевать территории соседа, которого в России традиционно считали лишь незначительной окраиной их сверхдержавы.
Рашизм не равен путинизму
Россия - это империя, а русские составляют большую часть населения этой империи. У этой империи есть своя идеология - рашизм, он же российский фашизм, который в будущем однозначно попадет в учебники по истории. Эта идеология характеризуется имперскими амбициями в отношении соседних стран, паразитированием на достижениях глубокого прошлого, милитаристским угаром, шовинистической политикой, ультранационализмом, расизмом.
Не стоит путать его с путинизмом, потому что последний имеет отношение исключительно к личности Владимира Путина, в то время как рашизм может существовать и без него. Самый банальный пример: Игорь Стрелков не является путинистом, так как Путина не поддерживает, но является рашистом, так как поддерживает все те вещи, которые я перечислил в описании данной идеологии.
Термин сам по себе не нов, можно сказать, что его использовал еще президент Ичкерии Джохар Дудаев, только он употреблял слово «русизм», но сути это не меняет. Именно эта идеология сейчас пропагандируется в России, в том числе через поп-культуру, и Z-певец Шаман справляется с этим лучше всех, навсегда связав популярную ныне фразу с наклейки на машине с российским империализмом и экспансией русского мира.
Горделивое использование фразы «Я русский» сейчас соотносится именно с рашизмом. Одноименная песня Шамана стала хитом в России и своеобразным гимном так называемой СВО, которая на самом деле является колониальной войной против украинцев.
Россия в большинстве случаев воспринимается в Европе именно как захватническая империя, а ее политика видится империалистической. Во времена заката колониальных империй, в первой половине XX века, немцы, англичане, французы, испанцы и прочие точно также с бахвальством могли использовать фразу «Я/Мы… (вставьте национальность)». Такое отношение к собственной национальности в конце концов привело к созданию в Германии НСДАП, ее приходу к власти и ко Второй мировой войне.
Сейчас немцы ни за что не станут клеить фразу «Я немец» на свою машину, поскольку она контекстуально будет равнозначна по содержанию с фразой Deutschland über alles («Германия превыше всего»), которую использовали нацисты. Также немцев удержит от таких деклараций и их историческая ответственность перед евреями, ведь Холокост стал одним их жутких последствий как раз коллективного желания немцев увидеть свою страну великой.
У всех империй один конец
То же правило относится к британцам в отношении к индусам и пакистанцам, и к другим представителям титульных национальностей бывших империй по отношению к коренным жителям бывших колоний. Все бывшие империи прошли этот путь, завершившийся исключением восхваления своей национальности, поскольку в историю эти империи вошли угнетателями других народов.
Такое поведение, которое демонстрируют владельцы широко обсуждаемых сейчас наклеек, это вопиющее неуважение к эстонцам и украинцам. Первые 50 лет угнетались властью Советской России, а вторые угнетаются уже современной Россией прямо сейчас. Именно поэтому здесь эти наклейки стали скандальными. Размещение их на своих авто равносильно размещению буквы Z, потому что именно такой сейчас у подобного жеста имеется контекст.
Для жителей всей Восточной и части Северной Европы Россия остается угнетателем, причем она доказывает это каждый день. Русский человек, нанесший фразу «Я русский» на свою машину, либо не понимает контекст, создаваемый текущим историческим моментом для этой фразы, либо понимает и сознательно дает понять всем, что он поддерживает агрессию России в отношении соседних государств.
Даже фраза «Я за мир», которую видели на одной из машин рядом с фразой «Я русский», не спасет положение. Для владельца этого авто я могу открыть секрет: Россия официально тоже за мир, и ведет не войну, а СВО. Много ли толку от этой пацифистской фразы сейчас?
Думаю, что совсем немного. Русские сегодня - это немцы в 1940-е годы, и если русские начинают кичиться своей национальностью, ассоциации возникают вполне соответствующие. Катаясь по городам Эстонии, эти «ярусские» с наклейками, во-первых, показывают всем, что они недалекого ума люди, во-вторых, не только дискредитируют себя, но и подставляют адекватных русских. Всем пора бы уже понять, что представители титульных наций империй ни при каких обстоятельствах не должны выставлять напоказ свою принадлежность к этой самой империи. Быть русским вам никто не запретит и в этом нет совершенно ничего постыдного, но для русского человека фраза «Я русский» должна быть просто ответом на вопрос о его национальной принадлежности, а никак не очередной новой формой Sieg Heil.