Смерти в Таллиннском зоопарке: работница рассказала, что могло стать роковым для носорогов

Салунеэм сказала, что зоопарк хотел реорганизовать предназначенное для носорогов пространство, поэтому животных на это время пришлось переселить в другой дом. «Условия там были не очень приятными», - комментирует Салунеэм и добавляет, что изначально дом предназначался для других животных.

«Их перевезли [в новый дом] в середине июня, и потребовалось время, чтобы адаптироваться к помещениям, людям и голосам, поскольку они пугливые животные». Салунеэм говорит, что хотя временное жилище носорогов было максимально переоборудовано для них, носороги все равно могли травмироваться на новом месте. По словам Салунеэм, после адаптации к новой среде обитания носорог начал все активнее передвигаться.

Самец носорога Кигома в начале лета погиб именно во временном доме. «Кигома ушел со своей травмой и, так сказать, сам прервал свою жизнь, поскольку застрял между балками», - описывает Салунеэм. Однако Кибиби повредила обе ноги, из-за чего животному стало трудно передвигаться. «В случае больших животных, если они начинают лежать, не могут пить, не могут вставать, это в конечном итоге истощает их», - говорит Салунеэм и добавляет, что невозможно удержать животное насильно.

Салунеэм объясняет, что, хотя носороги живут поодиночке, смерть Кигома в определенной степени могла вызвать стресс у Кибиби, поскольку это произошло так быстро. «Говорят, животные понимают, что что-то изменилось», - говорит Салунеэм.

В зоопарке объяснили, что Кибиби, которая начала хромать в начале сентября, находилась на лечении и под постоянным наблюдением ветеринаров и персонала. Благодаря этому состояние здоровья самки носорога улучшилось и она хорошо двигалась. Лечение продолжалось, но состояние Кибиби было нестабильным.

В некоторые дни она могла ходить, пить воду и есть, но были дни, когда она не потребляла достаточно еды или жидкости самостоятельно.