Смерти в Таллиннском зоопарке: работница рассказала, что могло стать роковым для носорогов

В пятницу, 22 сентября, в Таллиннском зоопарке умерла 14-летняя самка восточноафриканского носорога Кибиби, которая с начала сентября из-за травмы ноги боролась с проблемами со здоровьем. Сотрудница зоопарка Анне Салунеэм рассказала программе Ringvaade, что проблемы начались с временного жилища носорогов.
Салунеэм сказала, что зоопарк хотел реорганизовать предназначенное для носорогов пространство, поэтому животных на это время пришлось переселить в другой дом. «Условия там были не очень приятными», - комментирует Салунеэм и добавляет, что изначально дом предназначался для других животных.
«Их перевезли [в новый дом] в середине июня, и потребовалось время, чтобы адаптироваться к помещениям, людям и голосам, поскольку они пугливые животные». Салунеэм говорит, что хотя временное жилище носорогов было максимально переоборудовано для них, носороги все равно могли травмироваться на новом месте. По словам Салунеэм, после адаптации к новой среде обитания носорог начал все активнее передвигаться.
Самец носорога Кигома в начале лета погиб именно во временном доме. «Кигома ушел со своей травмой и, так сказать, сам прервал свою жизнь, поскольку застрял между балками», - описывает Салунеэм. Однако Кибиби повредила обе ноги, из-за чего животному стало трудно передвигаться. «В случае больших животных, если они начинают лежать, не могут пить, не могут вставать, это в конечном итоге истощает их», - говорит Салунеэм и добавляет, что невозможно удержать животное насильно.
Салунеэм объясняет, что, хотя носороги живут поодиночке, смерть Кигома в определенной степени могла вызвать стресс у Кибиби, поскольку это произошло так быстро. «Говорят, животные понимают, что что-то изменилось», - говорит Салунеэм.
В зоопарке объяснили, что Кибиби, которая начала хромать в начале сентября, находилась на лечении и под постоянным наблюдением ветеринаров и персонала. Благодаря этому состояние здоровья самки носорога улучшилось и она хорошо двигалась. Лечение продолжалось, но состояние Кибиби было нестабильным.
В некоторые дни она могла ходить, пить воду и есть, но были дни, когда она не потребляла достаточно еды или жидкости самостоятельно.
В ночь на понедельник Кибиби выбрала для ночлега уличный вольер, в результате чего у нее произошло сильное переохлаждение, и ее здоровье резко ухудшилось. Носорогу провели экстренную диагностику, но состояние здоровья продолжало ухудшаться. «С тяжелым сердцем ветеринары приняли решение усыпить животное, чтобы оно не страдало. Результаты вскрытия дадут более детальное представление о проблемах со здоровьем животного», - заявили в зоопарке.