ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина ударила по штабу Черноморского флота России во время очень крупного совещания

Вчера появились первые сведения о том, что силы самообороны карабахских армян начали сдавать свое оружие подразделениям российской армии. За последние 24 часа серьезных столкновений в Нагорном Карабахе не произошло. Демонстрации в Ереване также не разрослись и не набрали темпов. Оппозиция призывает ко всеобщей забастовке, но авторитет оппозиции в Армении очень низок.

Вчера был совершен ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Хотя Минобороны России заявило, что в Крыму была сбита одна ракета и несколько беспилотников, опубликованные кадры показывают, что попадание было исключительно точным. Неизвестно, сколько человек находилось в здании штаба.

Вчера начали распространяться слухи о том, что в результате нападения погиб командующий Черноморским флотом России. Позже украинская военная разведка заявила, что в результате нападения были серьезно ранены два генерала сухопутных войск, но не назвала имена погибших высокопоставленных офицеров. Судя по всему, эта информация будет появляться по частям в ближайшие дни. Всего по меньшей мере девять офицеров были убиты и 16 ранены. На основании того, что идут разговоры о ранениях генералов из разных родов войск, можно сделать вывод, что в штабе шло какое-то весьма масштабное совещание.

Российских генералов могла погубить лень