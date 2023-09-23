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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина ударила по штабу Черноморского флота России во время очень крупного совещания

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Eero Vabamägi
  • Армяне Нагорного Карабаха складывают оружие
  • Украинцы устроили очень мощную акцию в Севастополе
  • Снова идет речь об активности в Крыму украинских партизан

Вчера произошел ракетный обстрел штаба Черноморского флота России в Севастополе. Опубликованные кадры показывают, что попадание было очень точным, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера появились первые сведения о том, что силы самообороны карабахских армян начали сдавать свое оружие подразделениям российской армии. За последние 24 часа серьезных столкновений в Нагорном Карабахе не произошло. Демонстрации в Ереване также не разрослись и не набрали темпов. Оппозиция призывает ко всеобщей забастовке, но авторитет оппозиции в Армении очень низок.

Вчера был совершен ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Хотя Минобороны России заявило, что в Крыму была сбита одна ракета и несколько беспилотников, опубликованные кадры показывают, что попадание было исключительно точным. Неизвестно, сколько человек находилось в здании штаба.

Вчера начали распространяться слухи о том, что в результате нападения погиб командующий Черноморским флотом России. Позже украинская военная разведка заявила, что в результате нападения были серьезно ранены два генерала сухопутных войск, но не назвала имена погибших высокопоставленных офицеров. Судя по всему, эта информация будет появляться по частям в ближайшие дни. Всего по меньшей мере девять офицеров были убиты и 16 ранены. На основании того, что идут разговоры о ранениях генералов из разных родов войск, можно сделать вывод, что в штабе шло какое-то весьма масштабное совещание.

Российских генералов могла погубить лень

Предполагалось, что такие встречи в Севастополе больше не будут проводиться, поскольку нападения в регионе происходят уже несколько месяцев, а местонахождение штаба известно всем. Как хорошо известно, несколькими днями ранее резервный командный пункт флота, находящийся на удалении от Севастополя, был уничтожен, поэтому штаб в центре Севастополя, возможно, был использован для совещания просто из-за лени, то есть никто не стал готовить новое необходимое место. Сейчас уже имеются возможности использовать мобильные командные пункты, которые, однако, в российской традиции представляют из себя громоздкие и легко обнаруживаемые комплексы.

Время от времени в СМИ появляются сообщения о деятельности украинского партизанского отряда, действующего в Крыму. В ходе недавних крупных нападений партизаны заявляли о роли их группировки в их атак. И сейчас сообщалось, что они помогли подготовить нападение на штаб флота в Севастополе. Также упоминалось сотрудничество с офицерами российской армии, испытывающими постоянные финансовые затруднения.

Нет никаких оснований сомневаться в деятельности украинских партизан в Крыму, но подобные сообщения служат и примером украинских информационных операций. Профессиональная разведка Украины, ее быстрое передвижение и очень умелое использование разведывательной информации следует считать выдающимися достижениями в ходе атак, совершенных в Крыму.

Общее управление деятельностью российских войск на юге серьезно пострадало. Черноморский флот и его структуры управления играют очень важную роль в проведении ракетных и беспилотных ударов по украинским городам. Российское командование, безусловно, сможет перестроить систему управления, но на это россиянам потребуется время. Сейчас украинцы имеют больше возможностей для развития наступления на южном фронте.

Ущерб наносят и обломки сбиваемых дронов

Сегодня ночью Россия организовала атаку небольшими группами беспилотников на города рядом с рекой Днепр. Над городом Днепр сбили 12 иранских беспилотников. Однако обломки сбитых дронов также нанесли ущерб. Более подробная информация о результатах атаки в других городах не представлена.

Вторую ночь подряд ракеты «Оникс» береговой охраны России наносили удар по Одесской области. Судя по всему, две выпущенные ракеты не поразили ничего существенного.

На фронтах серьезных изменений нет

На направлении Сватово и Северодонецка в серой зоне идут позиционные бои с небольшой активностью. В Бахмуте российская армия предпринимает бесплодные контратаки. К югу от города украинские части вновь усиливают давление и начали незначительно улучшать свои позиции.

Рутинные попытки наступления российской армии в районе Донецка не принесли успеха. На южном фронте распространяются сведения о некотором продвижении ВСУ в коридоре наступления в сторону Токмака. ВСУ сосредоточены на расширении района прорыва и на закреплении своих позиций в нем, так что быстрого продвижения там не ожидается.

Украина пытается поддерживать оптимизм относительно целей и хода украинского наступления за счет очень активных выступлений со стороны высокопоставленных военных и государственных лидеров. Поскольку волны серьезного пессимизма чередуются со всплесками оптимизма в западных СМИ, то понятно, что Украина пытается улучшить едва видимую позитивную динамику на фронтах, сообщая о целях и результатах действий своих сил, которые сразу визуально не видны.

Даже весной и в начале лета украинцы явно старались не торопиться с публикацией своих достижений. Сейчас же украинские представители убеждают общественность, что наступление зимы не остановит украинское наступление. В то же время готовится фон для длительного продолжения войны, которая будет вестись, по крайней мере, и в течение следующего года.

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