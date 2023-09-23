Дизайнерское решение этой квартиры ставит в тупик пользователей портала недвижимости

В тартуском районе Таммелинн сдается внаем полностью меблированная квартира-студия, которая на первый взгляд ничем не отличается от любой другой. Но только на первый...
Просторная и недавно отремонтированная квартира-студия имеет хорошую планировку на обе стороны дома. Согласно объявлению, жилплощадь подойдет в первую очередь студенту или человеку, который ценит тишину и покой. Однако о квартире площадью 21 м2, как и о книге, не стоит судить по обложке.
А именно, даже беглый взгляд на фотографии квартиры обнаруживает довольно необычное дизайнерское решение.
Этот белый шкаф – вовсе не шкаф, а душевая кабина. Более того, внутри душевой кабины также спрятан унитаз. Правда, интересное решение два в одном? Особенно мило, что рядом находится кухня.
С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.