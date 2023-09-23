Сельскохозяйственно-пищевой департамент: увидели мухоморы в продаже – сообщайте нам!

По словам Бригитте Сальмус, главного специалиста пищевого отдела Сельскохозяйственно-пищевого департамента, в ведомство поступают сигналы о продаже мухоморов. «Наблюдательные люди сообщают, что заметили рекламу продажи ядовитых грибов. Рекламные объявления также часто публикуются в социальных сетях», - рассказала Сальмус.

Красный мухомор ядовит и не предназначен для внутреннего употребления. «Важно подчеркнуть, что, помимо того, что это ядовитый гриб, также запрещена продажа красного мухомора и в качестве биологически активной добавки (например, в капсулах) как нового продукта питания. Это означает, что продажа мухоморов в таком виде запрещена на всей территории Евросоюза», - пояснила Сальмус.

Такой товар должен быть немедленно изъят из продажи. Сальмус предостерегает людей от покупки и использованиях таких продуктов в капсулах. «Поскольку такие продукты не контролируются, то неизвестно, что содержится в капсуле, и человек может серьезно навредить своему здоровью. Также такие продукты нельзя давать детям».

Красный мухомор относится к группе грибов, содержащих нервно-паралитические яды, в связи с чем употребление его в пищу может вызвать отравление. В случае употребления в пищу мухоморов следует обратиться в Инфоцентр по отравлениям по номеру 16662, где можно получить совет о самом подходящем варианте действий в случае отравления.

Сообщения о продаже опасных продуктов питания можно отправлять на адрес электронной почты vihje@pta.agri.ee.